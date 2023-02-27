https://sputnikarabic.ae/20230227/البديل-الثوري-للتغيير-يستنكر-تأييد-العراق-لقرار-الجمعية-العامة-المناهض-لروسيا-1074085384.html
"البديل الثوري للتغيير" يستنكر تأييد العراق لقرار الجمعية العامة المناهض لروسيا
"البديل الثوري للتغيير" يستنكر تأييد العراق لقرار الجمعية العامة المناهض لروسيا
استنكر البديل الثوري للتغيير في العراق تأييد حكومة بلاده لمشروع قرار أدان روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T11:58+0000
2023-02-27T11:58+0000
2023-02-27T11:58+0000
العراق
روسيا
العلاقات الدولية
العالم العربي
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن الأمانة العامة للبديل الثوري للتغيير، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وأشار البيان إلى أن علاقات الصداقة تاريخية التي تربط العراق بروسيا والتي استمرت لأكثر من 50 عاما.واعتبر أن تصويت الحكومة لصالح قرار الجمعية العامة "مثلبة تاريخية وسابقة خطيرة تضر بمسار العلاقات الدبلوماسية التي تربط الدول العربية بأصدقائها".وقال البديل الثوري للتغيير إن هذا الموقف يعد انحرافا واضحا عن سياسة الحياد التي تنتهجه الدول المستقلة ذات السيادة منذ بدء العملية العسكرية الروسية التي ترى روسيا أن لها ما يبررها.ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، صوتت 141 دولة لصالح القرار، وعارضته 7 دول، وامتنعت 32 دولة عن التصويت.وجاء في القرار أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس في مواجهة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230227/رئيس-وزراء-العراق-يحذر-من-جهات-تدعي-تمثيل-مكتبه-1074050888.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, روسيا, العلاقات الدولية, العالم العربي, الجمعية العامة للأمم المتحدة
العراق, روسيا, العلاقات الدولية, العالم العربي, الجمعية العامة للأمم المتحدة
"البديل الثوري للتغيير" يستنكر تأييد العراق لقرار الجمعية العامة المناهض لروسيا
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استنكر البديل الثوري للتغيير في العراق تأييد حكومة بلاده لمشروع قرار أدان روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن الأمانة العامة للبديل الثوري للتغيير، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأشار البيان إلى أن علاقات الصداقة تاريخية التي تربط العراق بروسيا والتي استمرت لأكثر من 50 عاما.
واعتبر أن تصويت الحكومة لصالح قرار الجمعية
العامة "مثلبة تاريخية وسابقة خطيرة تضر بمسار العلاقات الدبلوماسية التي تربط الدول العربية بأصدقائها".
وقال البديل الثوري للتغيير إن هذا الموقف يعد انحرافا واضحا عن سياسة الحياد التي تنتهجه الدول المستقلة ذات السيادة منذ بدء العملية العسكرية الروسية التي ترى روسيا أن لها ما يبررها.
وقبل أيام، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا مناهضًا لروسيا أعدته الدول الغربية بشأن إقامة سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا.
ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، صوتت 141 دولة لصالح القرار، وعارضته 7 دول، وامتنعت 32 دولة عن التصويت.
وجاء في القرار أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس في
مواجهة القوات الأوكرانية.