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البرلمان العراقي يؤجل مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات
البرلمان العراقي يؤجل مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات
أعلن البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، تأجيل مناقشة تعديل مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T13:06+0000
2023-02-27T13:07+0000
العراق
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البرلمان العراقي
مشروع قانون
محافظات العراق
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جاء ذلك في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن مجلس النواب وافق على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 إلى الجلسة المقرر عقدها يوم السبت المقبل.وأوضح البيان أن مجلس النواب صوّت كذلك لصالح تشكيل لجنة خبراء معنية باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد اليوم الجلسة رقم (9) من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية في الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.
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العراق, العالم العربي, البرلمان العراقي, مشروع قانون, محافظات العراق
العراق, العالم العربي, البرلمان العراقي, مشروع قانون, محافظات العراق

البرلمان العراقي يؤجل مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات

13:06 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 13:07 GMT 27.02.2023)
© Photoالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
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أعلن البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، تأجيل مناقشة تعديل مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات.
جاء ذلك في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن مجلس النواب وافق على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 إلى الجلسة المقرر عقدها يوم السبت المقبل.
وأوضح البيان أن مجلس النواب صوّت كذلك لصالح تشكيل لجنة خبراء معنية باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد اليوم الجلسة رقم (9) من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية في الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.
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