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https://sputnikarabic.ae/20230227/البنك-الدولي-يقدر-خسائر-تركيا-جراء-الزلزال-المدمر-بأكثر-من-34-مليار-دولار-1074103281.html
البنك الدولي يقدر خسائر تركيا جراء الزلزال المدمر بأكثر من 34 مليار دولار
البنك الدولي يقدر خسائر تركيا جراء الزلزال المدمر بأكثر من 34 مليار دولار
أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن خسائر تركيا جراء الزلزال المدمر في السادس من شباط/فبراير الجاري، تجاوزت 34 مليار دولار. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T15:21+0000
2023-02-27T15:21+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح تقييم سريع للأضرار نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، أن الزلزال المدمر في تركيا "تسبب في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 34.2 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 4% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد خلال عام 2021".هذا وكانت مناطق متفرقة من جنوبي تركيا قد تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال، بالإضافة إلى مصرع وإصابة عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف، في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230225/مسؤول-تركي-الهزات-الارتدادية-للزلزال-تحدث-كل-3-دقائق-ونتوقع-استمرارها-عامين-1073997657.html
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العالم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, خسائر
العالم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, خسائر

البنك الدولي يقدر خسائر تركيا جراء الزلزال المدمر بأكثر من 34 مليار دولار

15:21 GMT 27.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayar / الانتقال إلى بنك الصوربناية دمرها زلزال في مدينة ديار بكر التركية.
بناية دمرها زلزال في مدينة ديار بكر التركية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayar
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أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن خسائر تركيا جراء الزلزال المدمر في السادس من شباط/فبراير الجاري، تجاوزت 34 مليار دولار.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح تقييم سريع للأضرار نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، أن الزلزال المدمر في تركيا "تسبب في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 34.2 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 4% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد خلال عام 2021".

وبحسب التقديرات، فإن تكاليف إعادة الإعمار "ستكون أعلى بشكل كبير وربما تكون ضعف هذا المبلغ".

هذا وكانت مناطق متفرقة من جنوبي تركيا قد تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
أوغون سيفير أوكيور، رجل تركي، يبلغ من العمر 38 عامًا، يربط بالونًا لتعليقه على حطام مبنى منهار في أنطاكيا، جنوب تركيا في 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
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25 فبراير, 16:13 GMT
وتسبب الزلزال، بالإضافة إلى مصرع وإصابة عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف، في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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