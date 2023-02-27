https://sputnikarabic.ae/20230227/الجيش-الروسي-يستلم-منظومات-تور-الصاروخية-قبل-موعدها-المحدد--1074050636.html
الجيش الروسي يستلم منظومات "تور" الصاروخية قبل موعدها المحدد
الجيش الروسي يستلم منظومات "تور" الصاروخية قبل موعدها المحدد
أعلن المدير العام لمؤسسة "ألماز أنتي" الروسية المصنعة للأسلحة، فانيل زياتدينوف، عن تسليم كميات كبيرة من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "تور" للجيش الروسي قبل... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T05:42+0000
2023-02-27T05:42+0000
2023-02-27T05:47+0000
روسيا
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قال زياتدينوف خلال مقابلة مع مجلة عسكرية: "لقد تحققت الديناميكيات الإيجابية في جميع المجالات وبلغ معدل النمو 120% وكانت النتيجة الرئيسية للعمل الوفاء بالالتزامات بموجب طلبات وزارة الدفاع الروسية وعلى الرغم من الزيادة في الأحجام، فإن منتجاتنا الرئيسية المعروفة بمنظومات الدفاع الجوي "تور" تم شحنها إلى القوات قبل الموعد المحدد".وأضاف زياتدينوف بالقول إن منظومات "تور" قد أكدت مرة أخرى قدرتها التنافسية في سوق السلاح العالمي، موضحاً أن ذلك يتضح من خلال النمو في عمليات التسليم من خلال التعاون العسكري الفني ويتم تنفيذ العقود مع العملاء الأجانب بما يتفق تماما مع الجدول الزمني". وقال زياتدينوف إن أنشطة البحث والتطوير يتم تنظيمها وتهدف إلى زيادة تحسين خصائص أداء المنتجات التسلسلية من خلال تحديث المكونات والأجهزة كجزء من المجمع وتحسين البرامج، مضيفا أن المهام الرئيسية لمنظومات "تور" حماية الأشياء المهمة استراتيجيًا أو الوحدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221102/كيف-تحمي-أنظمة-الصواريخ-الروسية-تور-القوات-من-الطائرات-المسيرة-في-منطقة-العمليات-الخاصة-1069733052.html
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روسيا
الجيش الروسي يستلم منظومات "تور" الصاروخية قبل موعدها المحدد
05:42 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 05:47 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
أعلن المدير العام لمؤسسة "ألماز أنتي" الروسية المصنعة للأسلحة، فانيل زياتدينوف، عن تسليم كميات كبيرة من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "تور" للجيش الروسي قبل الموعد المحدد.
قال زياتدينوف خلال مقابلة مع مجلة عسكرية: "لقد تحققت الديناميكيات الإيجابية في جميع المجالات وبلغ معدل النمو 120% وكانت النتيجة الرئيسية للعمل الوفاء بالالتزامات بموجب طلبات وزارة الدفاع الروسية وعلى الرغم من الزيادة في الأحجام، فإن منتجاتنا الرئيسية المعروفة بمنظومات الدفاع الجوي "تور" تم شحنها إلى القوات قبل الموعد المحدد".
وأضاف زياتدينوف بالقول إن منظومات "تور" قد أكدت مرة أخرى قدرتها التنافسية في سوق السلاح العالمي، موضحاً أن ذلك يتضح من خلال النمو في عمليات التسليم من خلال التعاون العسكري الفني ويتم تنفيذ العقود مع العملاء الأجانب بما يتفق تماما مع الجدول الزمني".
وقال زياتدينوف إن أنشطة البحث والتطوير يتم تنظيمها وتهدف إلى زيادة تحسين خصائص أداء المنتجات التسلسلية من خلال تحديث المكونات والأجهزة كجزء من المجمع وتحسين البرامج، مضيفا أن المهام الرئيسية لمنظومات "تور" حماية الأشياء المهمة استراتيجيًا أو الوحدات العسكرية.