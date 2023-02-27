الجيش الروسي يوزع مساعدات وحليب أطفال لمتضرري الزلزال في قرى ريف اللاذقية... صور
© Sputnik . Monzer Saidالجيش الروسي يوزع مساعدات وحليب أطفال لمتضرري الزلزال في قرى ريف اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
وزّعت القوات الروسية العاملة في قاعدة حميميم، اليوم، دفعة جديدة من المساعدات على المتضررين من الزلزال، تم تسليمها إلى مجلس قرية "فديو" في ريف اللاذقية في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي ترسلها روسيا يومياً إلى سوريا.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن المساعدات التي تم توزيعها اليوم على أهالي بلدة الهنادي، تحتوي على أكثر من 2 طناً من مواد إغاثية متنوعة، في مقدمتها حليب الأطفال، مواد أساسية أخرى كالرز والسكر والزيت نباتي والمعلبات، أدوية مختلفة، ألبسة شتوية، بالإضافة لمستلزمات ضرورية تحتاجها العائلات المتضررة.
© Sputnik . Monzer Saidالجيش الروسي يوزع مساعدات وحليب أطفال لمتضرري الزلزال في قرى ريف اللاذقية
الجيش الروسي يوزع مساعدات وحليب أطفال لمتضرري الزلزال في قرى ريف اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
وقال ممثل مركز التنسيق الروسي الرائد ألكسندر لوفن في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية تباعا على القرى المتضررة من الزلزال، لتشمل جميع القرى بموجب الخطة الموضوعة لتوزيع المساعدات".
وأشار لوفن إلى أن المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها للمتضررين تساعدهم على تدبّر حياتهم اليومية بمواجهة تداعيات الزلزال، مؤكداً استمرار تدفق المساعدات الروسية لمساعدة الشعب السوري لتجاوز هذه المحنة.
© Sputnik . Monzer Saidالجيش الروسي يوزع مساعدات وحليب أطفال لمتضرري الزلزال في قرى ريف اللاذقية
الجيش الروسي يوزع مساعدات وحليب أطفال لمتضرري الزلزال في قرى ريف اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
بدوره، أعرب رئيس مجلس قرية "فديو" سليم صقر في تصريح لـ "سبوتنيك" عن شكره لروسيا قيادة وشعباً لما تقدمه من مساعدات للشعب السوري لمواجهة كارثة الزلزال.
© Sputnik . Monzer Saidالجيش الروسي يوزع مساعدات وحليب أطفال لمتضرري الزلزال في قرى ريف اللاذقية
الجيش الروسي يوزع مساعدات وحليب أطفال لمتضرري الزلزال في قرى ريف اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
وتم تسليم الشحنة إلى مجلس القرية ليتم توزيعها على المتضررين المحتاجين وفقا لأولويات محددة.
من جهتهم، أعرب عدد من أهالي قرية "فديو" لـ"سبوتنيك" عن امتنانهم لوقوف روسيا إلى جانبهم في هذه المحنة، مشيرين إلى أهمية مواقف روسيا الداعمة لهم منذ بداية الحرب الإرهابية على بلادهم.