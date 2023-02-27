https://sputnikarabic.ae/20230227/الخارجية-الروسية-موسكو-تستعد-للرد-على-العقوبات-الأمريكية-والكندية-بشكل-أقسى-1074104529.html
الخارجية الروسية: موسكو تستعد للرد على العقوبات الأمريكية والكندية "بشكل أقسى"
الخارجية الروسية: موسكو تستعد للرد على العقوبات الأمريكية والكندية "بشكل أقسى"
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تستعد لاتخاذ إجراءات ردا على العقوبات الأمريكية والكندية، مؤكدة أنها ستكون أكثر "تأثيرا... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T16:23+0000
2023-02-27T16:23+0000
2023-02-27T16:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماريا زاخاروفا
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
رد
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وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع الوزارة على الإنترنت، اليوم الاثنين: "من جانبنا، نحن نعد تدابير للرد، ونطبق الدروس المستفادة من الخبرة المتراكمة بشكل خلاق، لإحداث تأثير أقسى على واشنطن وأوتاوا التي تردد ذات الأغنية (الأمريكية). في ظل الظروف العدوانية التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي بقيادة الولايات المتحدة، وهو غير محرج من الوسائل التي يستخدمها، ستستمر روسيا بسياسة فرض العقوبات المضادة على أساس مبدئي، المعاملة بالمثل الصارمة وحتمية العقاب".ووفقا لها، فإن إجراءات العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية والحكومة الكندية في 24 فبراير/شباط، ضد المسؤولين الروس والشخصيات العامة والمؤسسات المالية وشركات المجمع الصناعي العسكري وشركات الاتصالات تهدف لتقويض الإمكانات الصناعية والمالية لموسكو، وإلى "إبعاد" روسيا عن العلاقات الاقتصادية العالمية.وفقا لها، "في البيت الأبيض، بالاعتماد على القتال ضد روسيا "لآخر أوكراني"، فإنهم ينجزون المهمة ذات الأولوية لأنفسهم لسحب التصنيفات المتدنية لجو بايدن من خلال إظهار "صلابة" مع التركيز على الانتخابات، والحملة الانتخابية، إذا قرر إعلان نيته الترشح لولاية ثانية".
https://sputnikarabic.ae/20230203/كندا-تفرض-عقوبات-على-38-فردا-و16-كيانا-روسيا-1073084624.html
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ماريا زاخاروفا, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, رد
ماريا زاخاروفا, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, رد
الخارجية الروسية: موسكو تستعد للرد على العقوبات الأمريكية والكندية "بشكل أقسى"
16:23 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 16:30 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تستعد لاتخاذ إجراءات ردا على العقوبات الأمريكية والكندية، مؤكدة أنها ستكون أكثر "تأثيرا وتركيزا".
وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع الوزارة على الإنترنت، اليوم الاثنين: "من جانبنا، نحن نعد تدابير للرد، ونطبق الدروس المستفادة من الخبرة المتراكمة بشكل خلاق، لإحداث تأثير أقسى على واشنطن وأوتاوا التي تردد ذات الأغنية (الأمريكية). في ظل الظروف العدوانية التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي بقيادة الولايات المتحدة، وهو غير محرج من الوسائل التي يستخدمها، ستستمر روسيا بسياسة فرض العقوبات المضادة على أساس مبدئي، المعاملة بالمثل الصارمة وحتمية العقاب".
ووفقا لها، فإن إجراءات العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية والحكومة الكندية في 24 فبراير/شباط، ضد المسؤولين الروس والشخصيات العامة والمؤسسات المالية وشركات المجمع الصناعي العسكري وشركات الاتصالات تهدف لتقويض الإمكانات الصناعية والمالية لموسكو، وإلى "إبعاد" روسيا عن العلاقات الاقتصادية العالمية.
وشددت زاخاروفا على أن هذه المحاولات "غير مجدية وغير مدروسة مثل الهُراء الذي يُسمع باستمرار في الغرب حول "الهزيمة الاستراتيجية لموسكو".
وفقا لها، "في البيت الأبيض، بالاعتماد على القتال ضد روسيا "لآخر أوكراني"، فإنهم ينجزون المهمة ذات الأولوية لأنفسهم لسحب التصنيفات المتدنية لجو بايدن من خلال إظهار "صلابة" مع التركيز على الانتخابات، والحملة الانتخابية، إذا قرر إعلان نيته الترشح لولاية ثانية".