https://sputnikarabic.ae/20230227/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-نحو-500-جندي-أوكراني-خلال-الـ-24-الساعة-الأخيرة-1074086903.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 500 جندي أوكراني خلال الـ 24 الساعة الأخيرة
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 500 جندي أوكراني خلال الـ 24 الساعة الأخيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المشتركة تمكنت من القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني على مختلف الجبهات خلال الـ24 الساعة الأخيرة. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T12:21+0000
2023-02-27T12:21+0000
2023-02-27T12:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع في بيانها اليومي: "نتيجة للعمليات الهجومية المستمرة لوحدات مجموعة القوات الجنوبية، بدعم من الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على محور دونيتسك، تم القضاء على أكثر من 250 عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابتين وأربع مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" خلال يوم واحد. وتم استهداف مستودع ذخيرة للواء 72 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية".وفي اتجاه كراسني- ليمان، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الوسط"، وضربات الطيران العملياتي والتكتيكي ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أصابت وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق تشرفونوبوبوفكا وتشرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية."بلغت خسائر العدو خلال يوم واحد نحو 140 قتيلا وجريحا من العسكريين الأوكرانيين وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ، ومدافع هاوتزر "دي-20".وختمت: "في اتجاه خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع سيارات ومدافع هاوتزر من طراز D-30 نتيجة لأضرار حريق في يوم واحد. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230227/القوات-الروسية-تقصف-مركز-زابد-للعمليات-العسكرية-الأوكرانية-الخاصة--1074084862.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 500 جندي أوكراني خلال الـ 24 الساعة الأخيرة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المشتركة تمكنت من القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني على مختلف الجبهات خلال الـ24 الساعة الأخيرة.
وقالت الدفاع في بيانها اليومي: "نتيجة للعمليات الهجومية المستمرة لوحدات مجموعة القوات الجنوبية، بدعم من الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على محور دونيتسك، تم القضاء على أكثر من 250 عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابتين وأربع مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" خلال يوم واحد. وتم استهداف مستودع ذخيرة للواء 72 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت وحدات من المجموعة الغربية أضرارا نارية بالقوى العاملة للعدو ومعداته في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية ودفوريتشنايا وغريانيكوفكا وماسيوتوفكا وأولشانا وليمان الأول وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف. تم القضاء على ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا في هذا الاتجاه في يوم واحد. جنود وتدمير ثلاث مركبات قتالية مصفحة ومركبتين".
وفي اتجاه كراسني- ليمان، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الوسط"، وضربات الطيران العملياتي والتكتيكي ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أصابت وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق تشرفونوبوبوفكا وتشرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
"بلغت خسائر العدو خلال يوم واحد نحو 140 قتيلا وجريحا من العسكريين الأوكرانيين وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ، ومدافع هاوتزر "دي-20".
وتابعت: "في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت وحدات مجموعة فوستوك من القوات هزيمة نارية معقدة بوحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق أوغليدار ونيكولسكوي وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وزيليوني غاي في منطقة زابوروجيه. بلغت خسائر العدو في اليوم الواحد في هذه الاتجاهات 95 جنديا أوكرانيا ودبابة واحدة وثلاث عربات قتال مصفحة وسيارة وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز "جي-20".
وختمت: "في اتجاه خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع سيارات ومدافع هاوتزر من طراز D-30 نتيجة لأضرار حريق في يوم واحد. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".