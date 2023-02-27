https://sputnikarabic.ae/20230227/الرئيس-الإيراني-أمن-العراق-جزء-من-أمن-بلادنا-1074064789.html

الرئيس الإيراني: أمن العراق جزء من أمن بلادنا

الرئيس الإيراني: أمن العراق جزء من أمن بلادنا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية من أجل إعادة البناء الاقتصادي والعسكري، معتبرًا أن أمن العراق جزء من أمن بلاده. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T10:23+0000

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جاء ذلك، يوم الأحد، خلال استقباله وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد سعید رضا العباسي، بحسب وكالة "إرنا".وقال رئيسي إن الجمهورية الاسلامية تدعم جهود العراق لإعادة البناء الاقتصادي والعسكري في البلد العربي.وأكد على ضرورة ألا يكون العراق منطلقًا للتآمر أو التهديد ضد دول الجوار، معتبرًا أن الحدود المشتركة بين بلاده والعراق هي حدود الصداقة والتعاون.وشدد الرئيس الإيراني على أن أمن العراق من أمن إيران، وأن طهران تدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والأمن في هذا البلد.في المقابل، عبّر وزير الدفاع العراقي عن تقديره لمواقف إيران الداعمة للشعب العراقي خلال الفترة التي تعرض فيها لعدوان خارجي وهجوم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) .وأكد أن بغداد لن تسمح للمتربصين بتهديد أمن واستقرار بلديهما، داعيًا طهران لمواصلة الدعم الذي تقدمه للحكومة والشعب العراقيين.

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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, وزير الدفاع العراقي, الرئيس الإيراني