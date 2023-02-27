عربي
https://sputnikarabic.ae/20230227/السعودية-تحقق-أعلى-معدل-للزيارات-الدولية-في-تاريخها-خلال-يناير-2023-1074068407.html
السعودية تحقق أعلى معدل للزيارات الدولية في تاريخها خلال يناير 2023
السعودية تحقق أعلى معدل للزيارات الدولية في تاريخها خلال يناير 2023
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن الشهر الماضي يناير/كانون الثاني 2023، شهد أعلى معدل زيارات دولية في تاريخ المملكة. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T10:52+0000
2023-02-27T10:52+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0c/1047774719_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_e3803a57876b5a6e9539f9b183ea7e36.jpg
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية، فهد حميد الدين، أثناء مشاركته في أعمال "المنتدى السعودي للإعلام 2"، الذي عُقد في الرياض، إلى نجاح المنظومة السياحية في استراتيجيتها بتسجيل السعودية أعلى رقم لاستقبال الزوار الدوليين في تاريخها في يناير 2023.وتابع، موضحًا أن "الأثر الفاعل والقوي لنجاح جهود منظومة السياحة، هو الترحيب بالزوار من جانب المواطن السعودي، وهو أبرز وأقوى ما نملكه".وأكد فهد حميد الدين أن "السعودية تعمل بشكل مستمر في هيكلة منح التأشيرات إلى الزوار الدوليين".ولفت إلى أن "الربط الجوي مع السعودية حاليا يبلغ 140 مدينة، وسنصل إلى 160 مدينة أو أكثر في نهاية 2023، لترتبط المملكة مع المدن العالمية".
https://sputnikarabic.ae/20221205/ولي-العهد-السعودي-يعلن-عن-جزيرة-سندالة-أولى-وجهات-نيوم-للسياحة-البحرية-الفاخرة-فيديو-1070858502.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0c/1047774719_196:0:2904:2031_1920x0_80_0_0_96ada7cf925fc13596772991d5469996.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار

السعودية تحقق أعلى معدل للزيارات الدولية في تاريخها خلال يناير 2023

10:52 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEمطار الملك خالد الدولي - الرياض
مطار الملك خالد الدولي - الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
مطار الملك خالد الدولي - الرياض
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegram
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن الشهر الماضي يناير/كانون الثاني 2023، شهد أعلى معدل زيارات دولية في تاريخ المملكة.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية، فهد حميد الدين، أثناء مشاركته في أعمال "المنتدى السعودي للإعلام 2"، الذي عُقد في الرياض، إلى نجاح المنظومة السياحية في استراتيجيتها بتسجيل السعودية أعلى رقم لاستقبال الزوار الدوليين في تاريخها في يناير 2023.
وتابع، موضحًا أن "الأثر الفاعل والقوي لنجاح جهود منظومة السياحة، هو الترحيب بالزوار من جانب المواطن السعودي، وهو أبرز وأقوى ما نملكه".
وأكد فهد حميد الدين أن "السعودية تعمل بشكل مستمر في هيكلة منح التأشيرات إلى الزوار الدوليين".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
ولي العهد السعودي يعلن عن جزيرة "سندالة" أولى وجهات "نيوم" للسياحة البحرية الفاخرة... فيديو
5 ديسمبر 2022, 10:14 GMT
ولفت إلى أن "الربط الجوي مع السعودية حاليا يبلغ 140 مدينة، وسنصل إلى 160 مدينة أو أكثر في نهاية 2023، لترتبط المملكة مع المدن العالمية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала