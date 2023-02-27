https://sputnikarabic.ae/20230227/السعودية-تحقق-أعلى-معدل-للزيارات-الدولية-في-تاريخها-خلال-يناير-2023-1074068407.html
السعودية تحقق أعلى معدل للزيارات الدولية في تاريخها خلال يناير 2023
السعودية تحقق أعلى معدل للزيارات الدولية في تاريخها خلال يناير 2023
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن الشهر الماضي يناير/كانون الثاني 2023، شهد أعلى معدل زيارات دولية في تاريخ المملكة. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T10:52+0000
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وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية، فهد حميد الدين، أثناء مشاركته في أعمال "المنتدى السعودي للإعلام 2"، الذي عُقد في الرياض، إلى نجاح المنظومة السياحية في استراتيجيتها بتسجيل السعودية أعلى رقم لاستقبال الزوار الدوليين في تاريخها في يناير 2023.وتابع، موضحًا أن "الأثر الفاعل والقوي لنجاح جهود منظومة السياحة، هو الترحيب بالزوار من جانب المواطن السعودي، وهو أبرز وأقوى ما نملكه".وأكد فهد حميد الدين أن "السعودية تعمل بشكل مستمر في هيكلة منح التأشيرات إلى الزوار الدوليين".ولفت إلى أن "الربط الجوي مع السعودية حاليا يبلغ 140 مدينة، وسنصل إلى 160 مدينة أو أكثر في نهاية 2023، لترتبط المملكة مع المدن العالمية".
https://sputnikarabic.ae/20221205/ولي-العهد-السعودي-يعلن-عن-جزيرة-سندالة-أولى-وجهات-نيوم-للسياحة-البحرية-الفاخرة-فيديو-1070858502.html
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سبوتنيك عربي
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
السعودية تحقق أعلى معدل للزيارات الدولية في تاريخها خلال يناير 2023
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن الشهر الماضي يناير/كانون الثاني 2023، شهد أعلى معدل زيارات دولية في تاريخ المملكة.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية، فهد حميد الدين، أثناء مشاركته في أعمال "المنتدى السعودي للإعلام 2
"، الذي عُقد في الرياض، إلى نجاح المنظومة السياحية في استراتيجيتها بتسجيل السعودية أعلى رقم لاستقبال الزوار الدوليين في تاريخها في يناير 2023.
وتابع، موضحًا أن "الأثر الفاعل والقوي لنجاح جهود منظومة السياحة، هو الترحيب بالزوار من جانب المواطن السعودي، وهو أبرز وأقوى ما نملكه".
وأكد فهد حميد الدين أن "السعودية تعمل بشكل مستمر في هيكلة منح التأشيرات إلى الزوار الدوليين".
ولفت إلى أن "الربط الجوي مع السعودية حاليا يبلغ 140 مدينة، وسنصل إلى 160 مدينة أو أكثر في نهاية 2023، لترتبط المملكة
مع المدن العالمية".