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الصين... زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شينجيانغ
الصين... زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شينجيانغ
أعلن المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة ونسو بولاية آكسو في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T05:30+0000
2023-02-27T05:32+0000
زلزال
الصين
العالم
شينجيانغ
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وحسب المركز، تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 41.87 درجة شمالاً وخط الطول 79.85 درجة شرقاً.يبعد مركز الزلزال 84 كيلومترا عن مدينة آكسو و670 كيلومترا عن حاضرة المنطقة أورومتشي.ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر مادية أو بشرية حتى الوقت الحالي، حسب السلطات المحلية.بعد وقوع الزلزال، أرسلت سلطة الإطفاء المحلية مركبتين على متنهما 10 رجال إطفاء إلى المناطق المنكوبة، وفقا لوكالة "شينخوا".ولم تتأثر عمليات إمداد الكهرباء وإنتاج النفط والغاز والشركات الرئيسية للبتروكيماويات عقب الزلزال، مع مواصلة أعمال الإنتاج والتشغيل اليومية كالعادة.
https://sputnikarabic.ae/20230226/مساعدات-إغاثية-وطبية-روسية-لمتضرري-الزلزال-في-اللاذقية-1074028809.html
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زلزال, الصين, العالم, شينجيانغ
زلزال, الصين, العالم, شينجيانغ

الصين... زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شينجيانغ

05:30 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 05:32 GMT 27.02.2023)
© AFP 2023 / Stringerزلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / Stringer
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أعلن المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة ونسو بولاية آكسو في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين في الساعة الـ7:58 صباح اليوم الاثنين.
وحسب المركز، تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 41.87 درجة شمالاً وخط الطول 79.85 درجة شرقاً.
يبعد مركز الزلزال 84 كيلومترا عن مدينة آكسو و670 كيلومترا عن حاضرة المنطقة أورومتشي.
ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر مادية أو بشرية حتى الوقت الحالي، حسب السلطات المحلية.
مساعدات إغاثية وطبية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
مساعدات إغاثية وطبية روسية لمتضرري الزلزال في اللاذقية... صور وفيديو
أمس, 14:31 GMT
بعد وقوع الزلزال، أرسلت سلطة الإطفاء المحلية مركبتين على متنهما 10 رجال إطفاء إلى المناطق المنكوبة، وفقا لوكالة "شينخوا".
ولم تتأثر عمليات إمداد الكهرباء وإنتاج النفط والغاز والشركات الرئيسية للبتروكيماويات عقب الزلزال، مع مواصلة أعمال الإنتاج والتشغيل اليومية كالعادة.
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