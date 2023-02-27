https://sputnikarabic.ae/20230227/العراق-وفرنسا-يناقشان-تطوير-العلاقات-ومحاربة-الإرهاب-1074053790.html
العراق وفرنسا يناقشان تطوير العلاقات ومحاربة الإرهاب
العراق وفرنسا يناقشان تطوير العلاقات ومحاربة الإرهاب
ناقش وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مختلف قضايا التعاون المشترك مع فرنسا، خلال لقاء جمعه بالسفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفاليه. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T08:05+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، بيانا قال فيه إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، والتعاون الأمني، وكذلك ومحاربة الإرهاب".وشهد اللقاء أيضا متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي تضمنت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية وحماية الآثار ودعم البحث العلمي وتدريب الدبلوماسيين".وفي وقت سابق، وقّع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقية شراكة استراتيجية.وذكرت الرئاسة الفرنسية، في 17 يناير/ كانون الثاني، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأبرما مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وفرنسا.وأوضح قصر الإليزيه أن البلدين أبرما اتفاقية خلال الاجتماع تهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية في مجالات مكافحة الفساد والأمن والطاقة المتجددة والثقافة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار فرنسا
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار فرنسا
العراق وفرنسا يناقشان تطوير العلاقات ومحاربة الإرهاب
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ناقش وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مختلف قضايا التعاون المشترك مع فرنسا، خلال لقاء جمعه بالسفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفاليه.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، بيانا قال فيه إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات
في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، والتعاون الأمني، وكذلك ومحاربة الإرهاب".
وشهد اللقاء أيضا متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي تضمنت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية وحماية الآثار ودعم البحث العلمي وتدريب الدبلوماسيين".
وفي وقت سابق، وقّع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقية شراكة استراتيجية.
وذكرت الرئاسة الفرنسية، في 17 يناير/ كانون الثاني، أن الرئيس إيمانويل ماكرون
، اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأبرما مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وفرنسا.
وأوضح قصر الإليزيه أن البلدين أبرما اتفاقية خلال الاجتماع تهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية في مجالات مكافحة الفساد والأمن والطاقة المتجددة والثقافة.