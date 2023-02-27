https://sputnikarabic.ae/20230227/العراق-يستعيد-دفعة-ثانية-من-رعاياه-المحتجزين-في-مخيم-الهول-شرقي-سوريا-1074096831.html
العراق يستعيد دفعة ثانية من رعاياه المحتجزين في مخيم "الهول" شرقي سوريا
العراق يستعيد دفعة ثانية من رعاياه المحتجزين في مخيم "الهول" شرقي سوريا
استعادت الجمهورية العراقية 155 عائلة من رعاياها المحتجزين في مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، في دفعة هي الثانية خلال العام الحالي 2023، وذلك بعد... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T13:14+0000
2023-02-27T13:14+0000
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ونقلت السلطات العراقية، اليوم الاثنين 27 فبراير/شباط، 155 عائلة مؤلفة من 582 عراقيا، ممن كانوا محتجزين منذ سنوات داخل مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة الشرقي، الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له، والذي يعتبر أكبر المخيمات في سوريا.وتابعت المصادر بأنه، يوم السبت الماضي 25 فبراير 2023، جرى التجهيز لرحلة عودة للاجئين العراقيين من مخيم الهول إلى العراق، حيث تم استلام خيامهم ونقلهم إلى منطقة الاستقبال في القطاع الأول في المخيم.وأفادت المصادر بأن "الدفعة الخارجة من المخيم، تأتي في إطار خطة الحكومة العراقية لإخراج رعاياها وإعادتهم إلى البلاد".ودخلت القافلة الأراضي العراقية بمفردها، عبر معبر "الفاو" البري الحدودي شرقي بلدة الهول السورية، باتجاه مخيم (الجدعة) جنوبي مدينة الموصل بالقرب من بلدة القيارة، برفقة القوى الأمنية التابعة للحكومة العراقية".وخلال الأشهر الماضية، غادر مئات العراقيين من أفراد عائلات يشتبه بارتباطها بالتنظيم مخيم الهول. وغالبا ما تنقل السلطات العراقية هؤلاء إلى مخيم الجدعة في جنوب مدينة الموصل، قبل أن يتم إعادة بعضهم في وقت لاحق إلى المناطق التي ينحدرون منها.وفي عام 2022، جرى إخراج 698 عائلة عراقية من المخيم يقدر عدد أفرادها بأكثر من 3080 شخصا، خرجوا على 5 دفعات، كان آخرها في شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام المنصرم، وبلغ عددها 161 عائلة.ويضم مخيم الهول عموما حسب الإحصاءات الأخيرة، 56 ألف و196 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.واضطر أكثر من 5 ملايين عراقي للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230114/العراق-يستعيد-145-عائلة-محتجزة-في-مخيم-الهول-شرقي-سوريا-1072283115.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
العراق يستعيد دفعة ثانية من رعاياه المحتجزين في مخيم "الهول" شرقي سوريا
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استعادت الجمهورية العراقية 155 عائلة من رعاياها المحتجزين في مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، في دفعة هي الثانية خلال العام الحالي 2023، وذلك بعد شهر من استعادة 145 عائلة.
ونقلت السلطات العراقية، اليوم الاثنين 27 فبراير/شباط، 155 عائلة مؤلفة من 582 عراقيا، ممن كانوا محتجزين منذ سنوات داخل مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة الشرقي، الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له، والذي يعتبر أكبر المخيمات في سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، بأن 582 شخصًا يحملون الجنسية العراقية معظمهم من أفراد عائلات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) المحتجزين في مخيم الهول في ريف الحسكة الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية له، غادروا المخيم باتجاه الأراضي العراقية، اليوم الاثنين، بواسطة 25 حافلة كبيرة ترافقها 7 عربات نوع هامر أمريكية دخلت الحدود العراقية إلى مخيم جنوبي مدينة الموصل برفقة حراسة أمنية عراقية وهي الدفعة الأولى منذ بداية العام الحالي.
وتابعت المصادر بأنه، يوم السبت الماضي 25 فبراير 2023، جرى التجهيز لرحلة عودة للاجئين العراقيين من مخيم الهول إلى العراق، حيث تم استلام خيامهم ونقلهم إلى منطقة الاستقبال في القطاع الأول في المخيم.
وأفادت المصادر بأن "الدفعة الخارجة من المخيم، تأتي في إطار خطة الحكومة العراقية لإخراج رعاياها وإعادتهم إلى البلاد".
ودخلت القافلة الأراضي العراقية بمفردها، عبر معبر "الفاو" البري الحدودي شرقي بلدة الهول السورية، باتجاه مخيم (الجدعة) جنوبي مدينة الموصل بالقرب من بلدة القيارة، برفقة القوى الأمنية التابعة للحكومة العراقية".
وكانت جمهورية قرغيزستان استلمت قبل أيام 58 شخصا من رعاياها من عوائل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من مخيمات شرقي سوريا، الواقعة تحت نفوذ الجيش الأمريكي.
وخلال الأشهر الماضية، غادر مئات العراقيين من أفراد عائلات يشتبه بارتباطها بالتنظيم مخيم الهول. وغالبا ما تنقل السلطات العراقية هؤلاء إلى مخيم الجدعة في جنوب مدينة الموصل، قبل أن يتم إعادة بعضهم في وقت لاحق إلى المناطق التي ينحدرون منها.
وفي عام 2022، جرى إخراج 698 عائلة عراقية من المخيم يقدر عدد أفرادها بأكثر من 3080 شخصا، خرجوا على 5 دفعات، كان آخرها في شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام المنصرم، وبلغ عددها 161 عائلة.
ويضم مخيم الهول عموما حسب الإحصاءات الأخيرة، 56 ألف و196 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.
واضطر أكثر من 5 ملايين عراقي للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.