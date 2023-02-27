https://sputnikarabic.ae/20230227/القوات-الروسية-تقصف-مركز-زابد-للعمليات-العسكرية-الأوكرانية-الخاصة--1074084862.html
القوات الروسية تقصف مركز "زاباد" للعمليات العسكرية الأوكرانية الخاصة
القوات الروسية تقصف مركز "زاباد" للعمليات العسكرية الأوكرانية الخاصة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي استهدف مركز العمليات الأوكراني للعمليات الخاصة "زاباد" (الغرب) في مدينة خميلنيتسكي. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T11:45+0000
2023-02-27T11:45+0000
2023-02-27T12:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى إن الجيش الروسي قصف مركزا للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية في منطقة بروفاري بالقرب من كييف.وأضافت الدفاع الروسية في بيان: "على محور كوبيانسك، وبمختلف أنواع الأسلحة، ألحقت وحدات من مجموعة القوات الغربية بالقوى البشرية المعادية ومعداتها في مناطق بلدات نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية، ودفوريتشنايا، وغريانيكوفكا، وماسيوتوفكا وأولشانا، وليمان بيرفيي، وسينكوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وفي مقاطعة خاركوف وخلال الـ24 ساعة الماضية وعلى هذا المحور تم القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانياً وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة ومركبتين.وعلى محور كراسني - ليمانسك أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن العمليات النشطة لوحدات قوات "المركز"، وضربات الطيران العملياتي والتكتيكي، ونيران المدفعية وأنظمة الراجمات الثقيلة دمرت وحدات تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوبوفكا، تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر العدو من العسكريين الأوكرانيين، خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 140 بين قتيل وجريح وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا ومدفع هاوتزر من طراز "دي -20"."
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روسيا
القوات الروسية تقصف مركز "زاباد" للعمليات العسكرية الأوكرانية الخاصة
11:45 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 12:49 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي استهدف مركز العمليات الأوكراني للعمليات الخاصة "زاباد" (الغرب) في مدينة خميلنيتسكي.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى إن الجيش الروسي قصف مركزا للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية في منطقة بروفاري بالقرب من كييف.
وقالت الدفاع الروسية: "في بلدة بروفاري بمقاطعة كييف تم استهداف مركز الاستخبارات الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت الدفاع الروسية في بيان: "على محور كوبيانسك، وبمختلف أنواع الأسلحة، ألحقت وحدات من مجموعة القوات الغربية بالقوى البشرية المعادية ومعداتها في مناطق بلدات نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية، ودفوريتشنايا، وغريانيكوفكا، وماسيوتوفكا وأولشانا، وليمان بيرفيي، وسينكوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وفي مقاطعة خاركوف وخلال الـ24 ساعة الماضية وعلى هذا المحور تم القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانياً وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة ومركبتين.
وعلى محور كراسني - ليمانسك أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن العمليات النشطة لوحدات قوات "المركز"، وضربات الطيران العملياتي والتكتيكي، ونيران المدفعية وأنظمة الراجمات الثقيلة دمرت وحدات تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوبوفكا، تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر العدو من العسكريين الأوكرانيين، خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 140 بين قتيل وجريح وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا ومدفع هاوتزر من طراز "دي -20"."