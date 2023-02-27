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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230227/القوات-الروسية-تقصف-مركز-زابد-للعمليات-العسكرية-الأوكرانية-الخاصة--1074084862.html
القوات الروسية تقصف مركز "زاباد" للعمليات العسكرية الأوكرانية الخاصة
القوات الروسية تقصف مركز "زاباد" للعمليات العسكرية الأوكرانية الخاصة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي استهدف مركز العمليات الأوكراني للعمليات الخاصة "زاباد" (الغرب) في مدينة خميلنيتسكي. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T11:45+0000
2023-02-27T12:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى إن الجيش الروسي قصف مركزا للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية في منطقة بروفاري بالقرب من كييف.وأضافت الدفاع الروسية في بيان: "على محور كوبيانسك، وبمختلف أنواع الأسلحة، ألحقت وحدات من مجموعة القوات الغربية بالقوى البشرية المعادية ومعداتها في مناطق بلدات نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية، ودفوريتشنايا، وغريانيكوفكا، وماسيوتوفكا وأولشانا، وليمان بيرفيي، وسينكوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وفي مقاطعة خاركوف وخلال الـ24 ساعة الماضية وعلى هذا المحور تم القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانياً وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة ومركبتين.وعلى محور كراسني - ليمانسك أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن العمليات النشطة لوحدات قوات "المركز"، وضربات الطيران العملياتي والتكتيكي، ونيران المدفعية وأنظمة الراجمات الثقيلة دمرت وحدات تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوبوفكا، تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر العدو من العسكريين الأوكرانيين، خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 140 بين قتيل وجريح وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا ومدفع هاوتزر من طراز "دي -20"."
https://sputnikarabic.ae/20230227/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-نحو-500-جندي-أوكراني-خلال-الـ-24-الساعة-الأخيرة-1074086903.html
https://sputnikarabic.ae/20230227/صحيفة-سلاح-صيني-مرعب-موجود-في-الجزائر-يدمر-دبابات-الناتو-في-حال-تسليمه-لروسيا-1074070365.html
https://sputnikarabic.ae/20230222/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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القوات الروسية تقصف مركز "زاباد" للعمليات العسكرية الأوكرانية الخاصة

11:45 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 12:49 GMT 27.02.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي استهدف مركز العمليات الأوكراني للعمليات الخاصة "زاباد" (الغرب) في مدينة خميلنيتسكي.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى إن الجيش الروسي قصف مركزا للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية في منطقة بروفاري بالقرب من كييف.

وقالت الدفاع الروسية: "في بلدة بروفاري بمقاطعة كييف تم استهداف مركز الاستخبارات الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت الدفاع الروسية في بيان: "على محور كوبيانسك، وبمختلف أنواع الأسلحة، ألحقت وحدات من مجموعة القوات الغربية بالقوى البشرية المعادية ومعداتها في مناطق بلدات نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية، ودفوريتشنايا، وغريانيكوفكا، وماسيوتوفكا وأولشانا، وليمان بيرفيي، وسينكوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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وفي مقاطعة خاركوف وخلال الـ24 ساعة الماضية وعلى هذا المحور تم القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانياً وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة ومركبتين.

وعلى محور كراسني - ليمانسك أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن العمليات النشطة لوحدات قوات "المركز"، وضربات الطيران العملياتي والتكتيكي، ونيران المدفعية وأنظمة الراجمات الثقيلة دمرت وحدات تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوبوفكا، تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر العدو من العسكريين الأوكرانيين، خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 140 بين قتيل وجريح وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا ومدفع هاوتزر من طراز "دي -20"."
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
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تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
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