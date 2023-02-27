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https://sputnikarabic.ae/20230227/الكرملين-موسكو-تولي-اهتماما-كبيرا-للخطة-الصينية-بشأن-أوكرانيا-1074065058.html
الكرملين: موسكو تولي اهتماما كبيرا للخطة الصينية بشأن أوكرانيا
الكرملين: موسكو تولي اهتماما كبيرا للخطة الصينية بشأن أوكرانيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يولي اهتماما كبيرا لخطة الأصدقاء الصينيين بشأن أوكرانيا. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T10:13+0000
2023-02-27T10:13+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قد اطلع على خطة الصين وكيف يقيمها: "أي خطط من شأنها أن تسهم في نقل الصراع إلى مسار سلمي تستحق الاهتمام ونتعامل مع خطة أصدقائنا الصينيين باهتمام كبير".وأضاف بيسكوف قائلا: "بالنسبة للتفاصيل، بالطبع يجب أن تخضع لتحليل دقيق، مع مراعاة مصالح الأطراف المتنوعة، هذه عملية طويلة ومرهقة للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20230224/خطة-الخارجية-الصينية-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1073964722.html
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الكرملين: موسكو تولي اهتماما كبيرا للخطة الصينية بشأن أوكرانيا

10:13 GMT 27.02.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يولي اهتماما كبيرا لخطة الأصدقاء الصينيين بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قد اطلع على خطة الصين وكيف يقيمها: "أي خطط من شأنها أن تسهم في نقل الصراع إلى مسار سلمي تستحق الاهتمام ونتعامل مع خطة أصدقائنا الصينيين باهتمام كبير".
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
وسائط متعددة
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
24 فبراير, 14:01 GMT
وأضاف بيسكوف قائلا: "بالنسبة للتفاصيل، بالطبع يجب أن تخضع لتحليل دقيق، مع مراعاة مصالح الأطراف المتنوعة، هذه عملية طويلة ومرهقة للغاية".
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