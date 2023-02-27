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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230227/المدفعية-الروسية-تستهدف-موقف-آليات-تابع-للجيش-الأوكراني-1074055504.html
المدفعية الروسية تستهدف موقف آليات تابع للجيش الأوكراني
المدفعية الروسية تستهدف موقف آليات تابع للجيش الأوكراني
استهدف سلاح المدفعية الروسي موقفا للسيارات تابع للجيش الأوكراني بالقرب من منطقة تيومينا بالكا في مقاطعة خيرسون. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T08:19+0000
2023-02-27T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت "6 سيارات و12 قتيلا من الجنود التابعين للقوات الأوكرانية و6 جرحى آخرين".بالإضافة إلى ذلك، استهدفت المدفعية الروسية ليلا مدفع "هاوتزر" مع ذخيرته وطاقم مكون من 5 أفراد.وتنفذ القوات الروسية منذ الـ24 فبراير/ شباط عام 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس الذين تعرضوا لعملة اضطهاد منظم منذ سنوات.وفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الهدف من العملية هو تحرير أراضي دونباس وضمان أمن روسيا القومي.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تستهدف موقف آليات تابع للجيش الأوكراني

08:19 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 08:20 GMT 27.02.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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استهدف سلاح المدفعية الروسي موقفا للسيارات تابع للجيش الأوكراني بالقرب من منطقة تيومينا بالكا في مقاطعة خيرسون.
وقال مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت "6 سيارات و12 قتيلا من الجنود التابعين للقوات الأوكرانية و6 جرحى آخرين".
بالإضافة إلى ذلك، استهدفت المدفعية الروسية ليلا مدفع "هاوتزر" مع ذخيرته وطاقم مكون من 5 أفراد.
08:15 GMT

وكانت القوات الروسية قد دمرت أمس، قرب العاصمة الإقليمية للمقاطعة، محطة رادار "AN / TPQ" أمريكية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية محملة على سيارة، حيث قتل داخلها 3 جنود أوكران وأصيب اثنان آخرون.

وتنفذ القوات الروسية منذ الـ24 فبراير/ شباط عام 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس الذين تعرضوا لعملة اضطهاد منظم منذ سنوات.
08:15 GMT
وفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الهدف من العملية هو تحرير أراضي دونباس وضمان أمن روسيا القومي.
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