https://sputnikarabic.ae/20230227/المدفعية-الروسية-تستهدف-موقف-آليات-تابع-للجيش-الأوكراني-1074055504.html
المدفعية الروسية تستهدف موقف آليات تابع للجيش الأوكراني
المدفعية الروسية تستهدف موقف آليات تابع للجيش الأوكراني
استهدف سلاح المدفعية الروسي موقفا للسيارات تابع للجيش الأوكراني بالقرب من منطقة تيومينا بالكا في مقاطعة خيرسون. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T08:19+0000
2023-02-27T08:19+0000
2023-02-27T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت "6 سيارات و12 قتيلا من الجنود التابعين للقوات الأوكرانية و6 جرحى آخرين".بالإضافة إلى ذلك، استهدفت المدفعية الروسية ليلا مدفع "هاوتزر" مع ذخيرته وطاقم مكون من 5 أفراد.وتنفذ القوات الروسية منذ الـ24 فبراير/ شباط عام 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس الذين تعرضوا لعملة اضطهاد منظم منذ سنوات.وفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الهدف من العملية هو تحرير أراضي دونباس وضمان أمن روسيا القومي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المدفعية الروسية تستهدف موقف آليات تابع للجيش الأوكراني
08:19 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 08:20 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
استهدف سلاح المدفعية الروسي موقفا للسيارات تابع للجيش الأوكراني بالقرب من منطقة تيومينا بالكا في مقاطعة خيرسون.
وقال مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت "6 سيارات و12 قتيلا من الجنود التابعين للقوات الأوكرانية و6 جرحى آخرين".
بالإضافة إلى ذلك، استهدفت المدفعية
الروسية ليلا مدفع "هاوتزر" مع ذخيرته وطاقم مكون من 5 أفراد.
وكانت القوات الروسية قد دمرت أمس، قرب العاصمة الإقليمية للمقاطعة، محطة رادار "AN / TPQ" أمريكية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية محملة على سيارة، حيث قتل داخلها 3 جنود أوكران وأصيب اثنان آخرون.
وتنفذ القوات الروسية منذ الـ24 فبراير/ شباط عام 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس الذين تعرضوا لعملة اضطهاد منظم منذ سنوات.
وفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الهدف من العملية هو تحرير أراضي دونباس وضمان أمن روسيا القومي.