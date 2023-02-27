https://sputnikarabic.ae/20230227/المطاعم-الإيطالية-تواجه-شبح-الإغلاق-في-بريطانيا-بسبب-أزمة-الطماطم-1074052888.html
المطاعم الإيطالية تواجه "شبح الإغلاق" في بريطانيا بسبب أزمة الطماطم
المطاعم الإيطالية تواجه "شبح الإغلاق" في بريطانيا بسبب أزمة الطماطم
اضطرت المطاعم الإيطالية في بريطانيا إلى التخلي عن الطماطم في أطباقها بسبب النقص وارتفاع الأسعار. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T07:55+0000
2023-02-27T07:55+0000
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وفقا لاتحاد الطهاة الإيطاليين في بريطانيا (FIC UK)، تضاعف سعر الطماطم أربع مرات في العام الماضي، من 5 جنيهات إسترلينية للصندوق إلى 20 جنيها إسترلينياً، كما ارتفعت أسعار الخس المجمد، من 7 جنيهات إسترلينية إلى 22 جنيهاً إسترلينيا للصندوق.وأشار إلى أن الحكومة في الوضع الحالي يجب أن تفرض سقفاً على سعر الطماطم.في وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن سكان بريطانيا يواجهون نقصا في الطماطم وسط ضعف المحاصيل في البلدان الموردة. ففي الشتاء تشتري بريطانيا هذه المنتجات من المغرب وهولندا واسبانيا، وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتمد المستوردون بشكل كبير على الواردات من المغرب.وفرضت عدد من سلاسل محلات البقالة البريطانية قيودا على عدة أنواع من الفواكه والخضروات. على سبيل المثال، قامت "أسدا" بتقييد مبيعات الطماطم والفلفل والخيار والخس والبروكلي والقرنبيط والتوت. في محلات السوبر ماركت التابعة لسلسلة بريطانية أخرى، Morrisons، سيكون من الممكن شراء وحدتين فقط من السلع في الفئات التالية: الطماطم، الخيار، الخس والفلفل.
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بريطانيا, العالم
المطاعم الإيطالية تواجه "شبح الإغلاق" في بريطانيا بسبب أزمة الطماطم
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اضطرت المطاعم الإيطالية في بريطانيا إلى التخلي عن الطماطم في أطباقها بسبب النقص وارتفاع الأسعار.
وفقا لاتحاد الطهاة الإيطاليين في بريطانيا (FIC UK)، تضاعف سعر الطماطم أربع مرات في العام الماضي، من 5 جنيهات إسترلينية للصندوق إلى 20 جنيها إسترلينياً، كما ارتفعت أسعار الخس المجمد، من 7 جنيهات إسترلينية إلى 22 جنيهاً إسترلينيا للصندوق.
من جهته قال رئيس الاتحاد، إنزو أوليفيري، إنه قد يتم إغلاق عدد من المطاعم الإيطالية بسبب ارتفاع الأسعار وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أنه "لا يرى ضوءا في نهاية النفق"، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان".
وأشار إلى أن الحكومة في الوضع الحالي يجب أن تفرض سقفاً على سعر الطماطم.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن سكان بريطانيا يواجهون نقصا في الطماطم وسط ضعف المحاصيل في البلدان الموردة. ففي الشتاء تشتري بريطانيا هذه المنتجات من المغرب وهولندا واسبانيا، وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتمد المستوردون بشكل كبير على الواردات من المغرب.
وفرضت عدد من سلاسل محلات البقالة البريطانية قيودا على عدة أنواع من الفواكه والخضروات. على سبيل المثال، قامت "أسدا" بتقييد مبيعات الطماطم والفلفل والخيار والخس والبروكلي والقرنبيط والتوت. في محلات السوبر ماركت التابعة لسلسلة بريطانية أخرى، Morrisons، سيكون من الممكن شراء وحدتين فقط من السلع في الفئات التالية: الطماطم، الخيار، الخس والفلفل.