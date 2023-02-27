https://sputnikarabic.ae/20230227/الولايات-المتحدة-تدين-أعمال-العنف-في-الضفة-الغربية-وتدعو-لخفض-التصعيد-1074049733.html
الولايات المتحدة تدين أعمال العنف في الضفة الغربية وتدعو لخفض التصعيد
الولايات المتحدة تدين أعمال العنف في الضفة الغربية وتدعو لخفض التصعيد
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن إدانتها أعمال العنف التي شهدتها الضفة الغربية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T03:48+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، "ندين العنف الذي شهدته منطقة الضفة الغربية اليوم، بما في ذلك الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، وكذلك عنف المستوطنين الذي أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة أكثر من مائة آخرين وتدمير العديد من الممتلكات".وتابع قائلا، "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الإقليميين لاستعادة الهدوء".ولقي فلسطيني أمس مصرعه، وأُصيب أكثر من مائة آخرين، خلال اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين وقوات إسرائيلية في جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا يدعى سامح حمد الله محمود أقطش، "استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس".وصرّح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة سبوتنيك، إصابة أكثر من 100 شخص خلال اعتداء المستوطنين والقوات الإسرائيلية على المنازل والممتلكات العامة والسيارات في نابلس.جاء ذلك في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني أمس، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين جنوب نابلس.وتزامنت الاشتباكات في الضفة الغربية مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى في العقبة، بمشاركة مسؤولين من إسرائيل، وفلسطين، والولايات المتحدة، ومصر والأردن، حيث خلّص الاجتماع إلى إلزام إسرائيل بتجميد النشاط الإستيطاني لعدة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230224/بعد-مجزرة-نابلس-هل-تدفع-تحركات-السلطة-الفلسطينية-إلى-قرار-أممي-ضد-إسرائيل؟-1073973654.html
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أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار نابلس, أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار نابلس, أخبار الضفة الغربية
الولايات المتحدة تدين أعمال العنف في الضفة الغربية وتدعو لخفض التصعيد
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن إدانتها أعمال العنف التي شهدتها الضفة الغربية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، "ندين العنف الذي شهدته منطقة الضفة الغربية اليوم، بما في ذلك الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، وكذلك عنف المستوطنين
الذي أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة أكثر من مائة آخرين وتدمير العديد من الممتلكات".
وأضاف برايس أن "هذه التطورات تؤكد ضرورة خفض تصعيد التوترات فورا بالأقوال والأفعال
".
وتابع قائلا، "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الإقليميين لاستعادة الهدوء".
ولقي فلسطيني أمس مصرعه، وأُصيب أكثر من مائة آخرين، خلال اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين وقوات إسرائيلية في جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا يدعى سامح حمد الله محمود أقطش، "استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس".
وصرّح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة سبوتنيك، إصابة أكثر من 100 شخص خلال اعتداء المستوطنين والقوات الإسرائيلية على المنازل والممتلكات العامة والسيارات في نابلس.
جاء ذلك في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني أمس، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين جنوب نابلس.
وتزامنت الاشتباكات في الضفة الغربية مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى في العقبة، بمشاركة مسؤولين من إسرائيل، وفلسطين، والولايات المتحدة، ومصر والأردن، حيث خلّص الاجتماع إلى إلزام إسرائيل بتجميد النشاط الإستيطاني لعدة أشهر.