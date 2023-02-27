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https://sputnikarabic.ae/20230227/تشاووش-أوغلو-الموافقة-على-انضمام-السويد-للناتو-يتوقف-على-الوفاء-بالتعهدات-1074087629.html
تشاووش أوغلو: الموافقة على انضمام السويد للناتو يتوقف على الوفاء بالتعهدات
تشاووش أوغلو: الموافقة على انضمام السويد للناتو يتوقف على الوفاء بالتعهدات
أعلنت تركيا أن قبولها بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتوقف على وفاء ستوكهولم بالتعهدات التي تم التوافق عليها. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T12:28+0000
2023-02-27T12:28+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، مع نظيره المجري بيتر سيجارتو في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".قال الوزير التركي إن هناك تعهدات بشأن انضمام السويد للناتو وإن موافقة بلاده على عضويتها غير ممكنة إذا لم تنفذ هذه التعهدات.وأشار تشاووش أوغلو إلى أن مسألة الإرهاب من أكبر القضايا التي يعتبرها الحلف تهديدا خطيرا.وأكد وزير الخارجية التركي ضرورة عمل السويد وفنلندا على إزالة مخاوف تركيا بشأن الإرهاب.يذكر أن تركيا كانت قد وقعت في 28 يونيو/ حزيران 2022، مذكرة تفاهم ثلاثية مع السويد وفنلندا بشأن انضمام البلدين للناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20230227/لقاء-ثلاثي-يجمع-السويد-وفنلندا-وتركيا-في-بروكسل-حول-الانضمام-إلى-الناتو-1074061376.html
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السويد, فنلندا, أخبار تركيا اليوم, العالم, الناتو
السويد, فنلندا, أخبار تركيا اليوم, العالم, الناتو

تشاووش أوغلو: الموافقة على انضمام السويد للناتو يتوقف على الوفاء بالتعهدات

12:28 GMT 27.02.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . POOL
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أعلنت تركيا أن قبولها بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتوقف على وفاء ستوكهولم بالتعهدات التي تم التوافق عليها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، مع نظيره المجري بيتر سيجارتو في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
لقاء ثلاثي يجمع السويد وفنلندا وتركيا في بروكسل حول الانضمام إلى الناتو
09:07 GMT
قال الوزير التركي إن هناك تعهدات بشأن انضمام السويد للناتو وإن موافقة بلاده على عضويتها غير ممكنة إذا لم تنفذ هذه التعهدات.
وأشار تشاووش أوغلو إلى أن مسألة الإرهاب من أكبر القضايا التي يعتبرها الحلف تهديدا خطيرا.
وأكد وزير الخارجية التركي ضرورة عمل السويد وفنلندا على إزالة مخاوف تركيا بشأن الإرهاب.
يذكر أن تركيا كانت قد وقعت في 28 يونيو/ حزيران 2022، مذكرة تفاهم ثلاثية مع السويد وفنلندا بشأن انضمام البلدين للناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.
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