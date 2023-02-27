https://sputnikarabic.ae/20230227/تشاووش-أوغلو-الموافقة-على-انضمام-السويد-للناتو-يتوقف-على-الوفاء-بالتعهدات-1074087629.html
تشاووش أوغلو: الموافقة على انضمام السويد للناتو يتوقف على الوفاء بالتعهدات
تشاووش أوغلو: الموافقة على انضمام السويد للناتو يتوقف على الوفاء بالتعهدات
أعلنت تركيا أن قبولها بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتوقف على وفاء ستوكهولم بالتعهدات التي تم التوافق عليها. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T12:28+0000
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2023-02-27T12:28+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، مع نظيره المجري بيتر سيجارتو في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".قال الوزير التركي إن هناك تعهدات بشأن انضمام السويد للناتو وإن موافقة بلاده على عضويتها غير ممكنة إذا لم تنفذ هذه التعهدات.وأشار تشاووش أوغلو إلى أن مسألة الإرهاب من أكبر القضايا التي يعتبرها الحلف تهديدا خطيرا.وأكد وزير الخارجية التركي ضرورة عمل السويد وفنلندا على إزالة مخاوف تركيا بشأن الإرهاب.يذكر أن تركيا كانت قد وقعت في 28 يونيو/ حزيران 2022، مذكرة تفاهم ثلاثية مع السويد وفنلندا بشأن انضمام البلدين للناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20230227/لقاء-ثلاثي-يجمع-السويد-وفنلندا-وتركيا-في-بروكسل-حول-الانضمام-إلى-الناتو-1074061376.html
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السويد, فنلندا, أخبار تركيا اليوم, العالم, الناتو
السويد, فنلندا, أخبار تركيا اليوم, العالم, الناتو
تشاووش أوغلو: الموافقة على انضمام السويد للناتو يتوقف على الوفاء بالتعهدات
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أعلنت تركيا أن قبولها بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتوقف على وفاء ستوكهولم بالتعهدات التي تم التوافق عليها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، مع نظيره المجري بيتر سيجارتو في أنقرة، بحسب وكالة
"الأناضول".
قال الوزير التركي إن هناك تعهدات بشأن انضمام السويد للناتو
وإن موافقة بلاده على عضويتها غير ممكنة إذا لم تنفذ هذه التعهدات.
وأشار تشاووش أوغلو إلى أن مسألة الإرهاب من أكبر القضايا التي يعتبرها الحلف تهديدا خطيرا.
وأكد وزير الخارجية التركي ضرورة عمل السويد وفنلندا على إزالة مخاوف تركيا بشأن الإرهاب.
يذكر أن تركيا كانت قد وقعت في 28 يونيو/ حزيران 2022، مذكرة تفاهم ثلاثية مع السويد وفنلندا بشأن انضمام البلدين للناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.