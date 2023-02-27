https://sputnikarabic.ae/20230227/جماهير-تركية-تقذف-ألعابا-في-الملعب-للأطفال-المتضررين-من-الزلزال-1074102087.html
جماهير تركية تقذف "ألعابا" في الملعب للأطفال المتضررين من الزلزال
جماهير تركية تقذف "ألعابا" في الملعب للأطفال المتضررين من الزلزال
قذفت جماهير نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، عددا كبيرا من الدُمى على أرضية الملعب، لإرسالها كهدايا للأطفال المتأثرين بالزلزال. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T15:19+0000
2023-02-27T15:19+0000
2023-02-27T15:54+0000
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حدث الأمر عند إيقاف المباراة في الدقيقة الرابعة و17 ثانية، وهو الوقت الذي وقع فيه الزلزال في 6 فبراير/شباط، وكان بعض المشجعين يهتفون "استقيلي يا حكومة" للاحتجاج على طريقة تعامل الحكومة التركية مع الاستجابة للزلزال.وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فإن آخر حصيلة لوفيات الزلزال، بلغت 44 ألفا و374 شخصا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, زلزال, نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم, زلزال, نادي الفيديو
جماهير تركية تقذف "ألعابا" في الملعب للأطفال المتضررين من الزلزال
15:19 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 15:54 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
قذفت جماهير نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، عددا كبيرا من الدُمى على أرضية الملعب، لإرسالها كهدايا للأطفال المتأثرين بالزلزال.
حدث الأمر عند إيقاف المباراة في الدقيقة الرابعة و17 ثانية
، وهو الوقت الذي وقع فيه الزلزال في 6 فبراير/شباط، وكان بعض المشجعين يهتفون "استقيلي يا حكومة" للاحتجاج على طريقة تعامل الحكومة التركية مع الاستجابة للزلزال.
وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فإن آخر حصيلة لوفيات الزلزال، بلغت 44 ألفا و374 شخصا.