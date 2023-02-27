https://sputnikarabic.ae/20230227/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عملاء-للمخابرات-الأوكرانية-في-القرم-1074057340.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عملاء للمخابرات الأوكرانية في القرم... فيديو
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عملاء للمخابرات الأوكرانية في القرم... فيديو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، اعتقال مواطنين في مدينة سيفاستوبول (القرم) تم اتهامهما بالعمل لصالح المخابرات الأوكرانية، وذلك من خلال إرسال... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T08:38+0000
2023-02-27T08:38+0000
2023-02-27T08:51+0000
روسيا
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وجاء في بيان مكتب الأمن الفيدرالي في بيان "تم اعتقال أفراد في مدينة سيفاستوبول بسبب أنشطة غير قانونية، حيث يشتبه في تعاونهما مع المخابرات الأوكرانية".وبحسب البيان، قام المشتبهون باتصالات مع المخابرات الأوكرانية وتم إرسال بيانات مقابل مكافآت مالية كشفوا خلالها معلومات عن مواقع عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية.وأكد أحد المشتبه بهم خلال التحقيقات نواياه في التعاون السري مع جهاز المخابرات الخارجية الأوكراني.وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230217/جهاز-الأمن-الفيدرالي-يحبط-هجوما-إرهابيا-في-منطقة-كالوغا-الروسية--1073634747.html
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روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عملاء للمخابرات الأوكرانية في القرم... فيديو
08:38 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 08:51 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، اعتقال مواطنين في مدينة سيفاستوبول (القرم) تم اتهامهما بالعمل لصالح المخابرات الأوكرانية، وذلك من خلال إرسال بيانات ومعلومات عسكرية لكييف.
وجاء في بيان مكتب الأمن الفيدرالي في بيان "تم اعتقال أفراد في مدينة سيفاستوبول بسبب أنشطة غير قانونية، حيث يشتبه في تعاونهما مع المخابرات الأوكرانية".
وبحسب البيان، قام المشتبهون باتصالات مع المخابرات الأوكرانية وتم إرسال بيانات مقابل مكافآت مالية كشفوا خلالها معلومات عن مواقع عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وأكد أحد المشتبه بهم خلال التحقيقات نواياه في التعاون السري مع جهاز المخابرات الخارجية الأوكراني.
وتخوض
أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.