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https://sputnikarabic.ae/20230227/خبيرة-تغذية-تحذر-من-تناول-هذه-المواد-على-معدة-فارغة-1074064932.html
خبيرة تغذية تحذر من تناول هذه المواد على معدة فارغة
خبيرة تغذية تحذر من تناول هذه المواد على معدة فارغة
حددت خبيرة تغذية روسية قائمة بمواد وأطعمة، حذّرت من تناولها على معدة فارغة لما تسببه من مضاعفات سيئة على الجسم. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
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2023-02-27T10:13+0000
مجتمع
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ونصحت الخبيرة ناتاليا كروغلوفا، بعدم تناول عدد من المواد والأطعمة في حال وجود أمراض بالجهاز الهضمي، حيث تتسبب هذه المواد بشعور بعدم الراحة عند تناولها على معدة فارغة.كما حذرت الخبيرة من تناول بعض المعجنات الساخنة التي يمكن أن تتسبب بحرقة في المعدة والانتفاخ.كانت دراسة قد حددت الآثار الجانبية المحتملة لشرب الكثير من القهوة، حيث تتسبب بالأرق والقلق والتوتر والجفاف ومشاكل في الجهاز الهضمي والحموضة المعوية.
https://sputnikarabic.ae/20230226/12-فئة-من-الأشخاص-يجب-أن-يمتنعوا-عن-شرب-القهوة-نهائيا-1074044336.html
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الصحة
الصحة

خبيرة تغذية تحذر من تناول هذه المواد على معدة فارغة

10:13 GMT 27.02.2023
© Photo / CCطعام
طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Photo / CC
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حددت خبيرة تغذية روسية قائمة بمواد وأطعمة، حذّرت من تناولها على معدة فارغة لما تسببه من مضاعفات سيئة على الجسم.
ونصحت الخبيرة ناتاليا كروغلوفا، بعدم تناول عدد من المواد والأطعمة في حال وجود أمراض بالجهاز الهضمي، حيث تتسبب هذه المواد بشعور بعدم الراحة عند تناولها على معدة فارغة.
وشملت القائمة الفواكه الحمضية وعصائرها التي تحفز إنتاج حمض الهيدروكلوريك ويمكن أن تسبب حرقة المعدة وآلام المعدة والتقيؤ، بالإضافة لعدم شرب القهوة والصودا.
كما حذرت الخبيرة من تناول بعض المعجنات الساخنة التي يمكن أن تتسبب بحرقة في المعدة والانتفاخ.
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كانت دراسة قد حددت الآثار الجانبية المحتملة لشرب الكثير من القهوة، حيث تتسبب بالأرق والقلق والتوتر والجفاف ومشاكل في الجهاز الهضمي والحموضة المعوية.
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