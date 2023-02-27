https://sputnikarabic.ae/20230227/خبيرة-تغذية-تحذر-من-تناول-هذه-المواد-على-معدة-فارغة-1074064932.html

خبيرة تغذية تحذر من تناول هذه المواد على معدة فارغة

خبيرة تغذية تحذر من تناول هذه المواد على معدة فارغة

حددت خبيرة تغذية روسية قائمة بمواد وأطعمة، حذّرت من تناولها على معدة فارغة لما تسببه من مضاعفات سيئة على الجسم. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T10:13+0000

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مجتمع

الصحة

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ونصحت الخبيرة ناتاليا كروغلوفا، بعدم تناول عدد من المواد والأطعمة في حال وجود أمراض بالجهاز الهضمي، حيث تتسبب هذه المواد بشعور بعدم الراحة عند تناولها على معدة فارغة.كما حذرت الخبيرة من تناول بعض المعجنات الساخنة التي يمكن أن تتسبب بحرقة في المعدة والانتفاخ.كانت دراسة قد حددت الآثار الجانبية المحتملة لشرب الكثير من القهوة، حيث تتسبب بالأرق والقلق والتوتر والجفاف ومشاكل في الجهاز الهضمي والحموضة المعوية.

https://sputnikarabic.ae/20230226/12-فئة-من-الأشخاص-يجب-أن-يمتنعوا-عن-شرب-القهوة-نهائيا-1074044336.html

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