https://sputnikarabic.ae/20230227/خبير-مساعدات-السعودية-لأوكرانيا-تدخل-في-إطار-النطاق-الإنساني-وغير-موجهة-ضد-موسكو-1074099837.html
خبير: مساعدات السعودية لأوكرانيا تدخل في إطار النطاق الإنساني وغير موجهة ضد موسكو
خبير: مساعدات السعودية لأوكرانيا تدخل في إطار النطاق الإنساني وغير موجهة ضد موسكو
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يتهم الغرب بالسعي لتقسيم روسيا. وزير الخارجية السعودي يزور كييف ويعلن تقديم المملكة 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا. وفود عربية في... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T14:17+0000
2023-02-27T14:17+0000
2023-02-27T14:17+0000
راديو
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خبير: مساعدات السعودية لأوكرانيا تدخل في إطار النطاق الإنساني وغير موجهة ضد موسكو
خبير: مساعدات السعودية لأوكرانيا تدخل في إطار النطاق الإنساني وغير موجهة ضد موسكو
أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال زيارته كييف، تقديم المملكة 410 ملايين دولار مساعدة لأوكرانيا.وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وبحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما جدد وزير الخارجية السعودي تأكيد حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.يقول د. محمد صالح الحربي - المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، في حديث لـ"بلا قيود" في هذا الصدد:خبير عسكري: واشنطن تخفي نشاطاتها الجرثومية في أوكرانيا خلف الصينخلص تقرير استخباري أمريكي سري قدّم أخيرا إلى البيت الأبيض وأعضاء بارزين في الكونغرس حسب صحيفة أمريكية، إلى أن فيروس كورونا تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية.وحول أسباب عودة الحديث عن ووهان الصينية في هذا التوقيت بالذات، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي والخبير في الأسلحة البيولوجية العميد أمين حطيط، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: مساعدات السعودية لأوكرانيا تدخل في إطار النطاق الإنساني وغير موجهة ضد موسكو
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نناقش في هذه الحلقة: بوتين يتهم الغرب بالسعي لتقسيم روسيا. وزير الخارجية السعودي يزور كييف ويعلن تقديم المملكة 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا. وفود عربية في دمشق لتقديم الدعم للشعب السوري. اتفاق فلسطيني إسرائيلي على عدم التصعيد. الكشف عن تقرير استخباري سري حول مصدر فيروس كورونا. إضراب الأساتذة في المدارس الرسمية في لبنان.
أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال زيارته كييف، تقديم المملكة 410 ملايين دولار مساعدة لأوكرانيا.
وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وبحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما جدد وزير الخارجية السعودي تأكيد حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
يقول د. محمد صالح الحربي - المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، في حديث لـ"بلا قيود" في هذا الصدد:
"السعودية ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية وهي تعلن أنها في موقف وسطي، وتعمل على إيجاد الحلول السياسية لتسوية هذه الأزمة، وقد نوقش ذلك في العام الماضي أثناء زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الرياض واجتماعه مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أوضحوا أن المملكة لا تستخدم سلعة النفط في أي توترات جيوسياسية، وأنها مبادرة لأي حلول سياسية في هذا المجال. وفيما يخص تقديم مساعدات مادية لأوكرانيا، فهذا يدخل في إطار مساعدات المملكة الإنسانية لـ168 دولة، لكن هذا الأمر لا يؤثر أبدا على مسار العلاقات الجيدة الروسية السعودية".
خبير عسكري: واشنطن تخفي نشاطاتها الجرثومية في أوكرانيا خلف الصين
خلص تقرير استخباري أمريكي سري قدّم أخيرا إلى البيت الأبيض وأعضاء بارزين في الكونغرس حسب صحيفة أمريكية، إلى أن فيروس كورونا تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية.
وحول أسباب عودة الحديث عن ووهان الصينية في هذا التوقيت بالذات، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي والخبير في الأسلحة البيولوجية العميد أمين حطيط، لـ"بلا قيود":
"يبدو أن الولايات المتحدة وبعد أن حاصرتها روسيا بالمعلومات حول نشاطها في المختبرات البيولوجية والجرثومية في أوكرانيا، تريد أن تطمس هذه الحقيقة الموثقة من قبل الأجهزة الروسية، وذلك من خلال تلفيق الأخبار التي تخفي النشاطات الأمريكية في أوكرانيا، وإذا صح أن هناك فيروسا جديدا بشكل منظم أو عرضي وإذا كان حقيقة فإن الولايات المتحدة هي الفاعل، وشنت حربا نفسية وإعلامية لحجب أفعالها، وواشنطن تدير السيناريوهات القذرة، وتعتمد وتفاخر أنها تمارس استراتيجية التزوير والتلفيق لتحقيق الأهداف الميدانية والسياسة".
التفاصيل في الملف الصوتي...