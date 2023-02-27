https://sputnikarabic.ae/20230227/رئيس-المجلس-الوطني-للإعلام-في-لبنان-موقف-الاتحاد-الأوروبي-يخالف-كل-المعايير-الأخلاقية-1074070223.html

رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان: موقف الاتحاد الأوروبي يخالف كل المعايير الأخلاقية

رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان: موقف الاتحاد الأوروبي يخالف كل المعايير الأخلاقية

علق رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان، عبد الهادي محفوظ، على قرار حظر الاتحاد الأوروبي بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"... 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T11:37+0000

2023-02-27T11:37+0000

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روسيا

لبنان

سبوتنيك

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وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أشار محفوظ إلى أن "قرار الحظر يخدم صدقية "سبوتنيك" الروسية ويخدم بشكل ما أو بآخر وضع روسيا، حيث نجد الآن الكثير من التظاهرات تحصل اعتراضًا على الموقف الأوروبي في الأوساط الأوروبية من الحرب بين روسيا وأوكرانيا".ورأى محفوظ أن "الرأي العام العالمي بدأ يعيد النظر بصحة موقف الاتحاد الأوروبي الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية استتباعه سياسيًا وإعلاميًا ما يفترض ردود فعل في المجتمعات الأوروبية وهذا ما يحصل حاليًا في الاعتراض على تبعية السياسة الأوروبية للولايات المتحدة الأمريكية وعلى مخالفة حق المواطن في الاطلاع والاستطلاع من مصادر مختلفة بحيث أنه يترك المواطن وحده لإمكانية تقييم صحة هذا الموقف أو ذاك".وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن "المجلس باشر إجراءات تعليق تراخيص البث لوسائل إعلام إضافية هما قناة "آر تي" بالعربية ووكالة "سبوتنيك" باللغة عربية"، مضيفًا أن "هذا الإجراء قد تم اتخاذه من أجل مواجهة الحملة الدولية المنهجية لروسيا على التضليل والتلاعب بالمعلومات بهدف زعزعة استقرار الدول المجاورة لها، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه".

https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأوروبي-يحظر-بث-وتوزيع-كل-ما-يتعلق-بوكالة-سبوتنيك-وآر-تي--1073986837.html

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