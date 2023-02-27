رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان: موقف الاتحاد الأوروبي يخالف كل المعايير الأخلاقية
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورجناح إذاعة وكالة "سبوتنيك" في المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/
علق رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان، عبد الهادي محفوظ، على قرار حظر الاتحاد الأوروبي بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية، قائلًا إن هذا الموقف يخالف كل المعايير الأخلاقية والمهنية.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أشار محفوظ إلى أن "قرار الحظر يخدم صدقية "سبوتنيك" الروسية ويخدم بشكل ما أو بآخر وضع روسيا، حيث نجد الآن الكثير من التظاهرات تحصل اعتراضًا على الموقف الأوروبي في الأوساط الأوروبية من الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
وأشار إلى أنه "بداية فيما يتناول حرية الإعلام والتعبير لا يجوز لأي طرف يأخذ موقفًا سياسيًا يعترض فيه على الأداء الإعلامي وخصوصًا إذا كان هذا الأداء موضوعيًا ويحتكم إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة"، لافتًا إلى أنه "في موضوع الاتحاد الأوروبي الموقف يستجيب للمعايير السياسية التي تمليها الولايات المتحدة الأمريكية لحصار مصادر المعلومات الروسية، ولكن هذا الأمر يتناقض مع حق المواطن في الإطلاع والإستطلاع من مصادر مختلفة بما فيها حق المواطن على الإطلاع على المعلومات الروسية التي هي جانب من جوانب وصل المواطن بالإطلاع على الحقيقة".
25 فبراير, 11:19 GMT
ورأى محفوظ أن "الرأي العام العالمي بدأ يعيد النظر بصحة موقف الاتحاد الأوروبي الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية استتباعه سياسيًا وإعلاميًا ما يفترض ردود فعل في المجتمعات الأوروبية وهذا ما يحصل حاليًا في الاعتراض على تبعية السياسة الأوروبية للولايات المتحدة الأمريكية وعلى مخالفة حق المواطن في الاطلاع والاستطلاع من مصادر مختلفة بحيث أنه يترك المواطن وحده لإمكانية تقييم صحة هذا الموقف أو ذاك".
وكان قد أصدر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا من بينها حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن "المجلس باشر إجراءات تعليق تراخيص البث لوسائل إعلام إضافية هما قناة "آر تي" بالعربية ووكالة "سبوتنيك" باللغة عربية"، مضيفًا أن "هذا الإجراء قد تم اتخاذه من أجل مواجهة الحملة الدولية المنهجية لروسيا على التضليل والتلاعب بالمعلومات بهدف زعزعة استقرار الدول المجاورة لها، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه".