https://sputnikarabic.ae/20230227/رئيس-غازبروم-يبحث-مع-سفير-إيران-لدى-موسكو-التعاون-في-قطاع-الطاقة-1074095973.html
رئيس "غازبروم" يبحث مع سفير إيران لدى موسكو التعاون في قطاع الطاقة
رئيس "غازبروم" يبحث مع سفير إيران لدى موسكو التعاون في قطاع الطاقة
بحث الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، مع السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الاثنين، التعاون في مجال الطاقة بين روسيا وإيرن. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T12:50+0000
2023-02-27T12:50+0000
2023-02-27T12:50+0000
اقتصاد
شركة غازبروم
إيران
استثمار
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موسكو– سبوتنيك. وقال عملاق الغاز والنفط الروسي "غازبروم"، في بيان عبر "تلغرام": "عقد اجتماع بين أليكسي ميلر، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية، كاظم جلالي. وبحث الجانبان قضايا موضوعية، والتعاون في مجال الطاقة".وجدير بالذكر أن "غازبروم"، وشركة النفط الإيرانية وقّعتا، في تموز/يوليو 2022، مذكرة تفاهم، وصفتها طهران بأنها أكبر صفقة في تاريخ صناعة النفط الإيرانية؛ وتتضمن استثمارات بنحو 40 مليار دولار.وتشمل الصفقة تطوير حقول الغاز الإيرانية، لا سيما حقول كيش وبارس الشمالي وبارس الجنوبي، بالإضافة إلى استكمال مشروعات الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير الغاز.وتربط إيران وروسيا علاقات ودية واستراتيجية، تتطور في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والنقل والتبادلات التجارية؛ فضلاً عن التعاون العسكري التقني.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.وأعلن بوتين دعم روسيا لانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون؛ فيما أكد رئيسي أن التعاون الإيراني مع روسيا استراتيجي ويشمل عدة مجالات؛ لافتًا إلى أهمية إزالة العراقيل أمام تنمية تلك العلاقات.
https://sputnikarabic.ae/20221109/وزير-النفط-الإيراني-يعلن-توقيع-مذكرة-تفاهم-تقدر-بنحو-40-مليار-دولار-مع-شركة-غازبروم-الروسية-1069975789.html
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اقتصاد, شركة غازبروم, إيران, استثمار
اقتصاد, شركة غازبروم, إيران, استثمار
رئيس "غازبروم" يبحث مع سفير إيران لدى موسكو التعاون في قطاع الطاقة
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بحث الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، مع السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الاثنين، التعاون في مجال الطاقة بين روسيا وإيرن.
موسكو– سبوتنيك. وقال عملاق الغاز والنفط الروسي "غازبروم"، في بيان عبر "تلغرام": "عقد اجتماع بين أليكسي ميلر، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية، كاظم جلالي. وبحث الجانبان قضايا موضوعية، والتعاون في مجال الطاقة".
وجدير بالذكر أن "غازبروم"، وشركة النفط الإيرانية وقّعتا، في تموز/يوليو 2022، مذكرة تفاهم، وصفتها طهران بأنها أكبر صفقة في تاريخ صناعة النفط الإيرانية؛ وتتضمن استثمارات بنحو 40 مليار دولار.
وتشمل الصفقة تطوير حقول الغاز الإيرانية، لا سيما حقول كيش وبارس الشمالي وبارس الجنوبي، بالإضافة إلى استكمال مشروعات الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير الغاز.
وتربط إيران وروسيا علاقات ودية واستراتيجية، تتطور في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والنقل والتبادلات التجارية؛ فضلاً عن التعاون العسكري التقني.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعلن بوتين دعم روسيا لانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون؛ فيما أكد رئيسي أن التعاون الإيراني مع روسيا استراتيجي ويشمل عدة مجالات؛ لافتًا إلى أهمية إزالة العراقيل أمام تنمية تلك العلاقات.