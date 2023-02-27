https://sputnikarabic.ae/20230227/رئيس-مجلس-النواب-الأردني-يثير-جدلا-واسعا-بـآية-قرآنية-تخص-السعودية-1074103504.html
رئيس مجلس النواب الأردني يثير جدلا واسعا بـ"آية قرآنية" تخص السعودية
رئيس مجلس النواب الأردني يثير جدلا واسعا بـ"آية قرآنية" تخص السعودية
أثار رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي جدلا واسعا، عندما فسر آية من القرآن بأنها تخص العراق، رغم أنها تخص السعودية بإجماع المفسرين. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T15:34+0000
2023-02-27T15:34+0000
2023-02-27T15:51+0000
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وخلال جلسة المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة في العراق، خص الصفدي البلد المستضيف بـ"دعاء تمنى فيه أن يبقى العراق آمنا مستقرا"، تاليا الآية التي تقول "رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات". لكنّ رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ عبدالله آل الشيخ، طلب مداخلة لإيضاح مقصد الآية، وقال إن الآية "نزلت في مكة وأهلها وليس في العراق".وذهب البعض إلى حد اتهام الصفدي بـ"تحريف" الآية وطالبوه بالاعتذار، مشيرين إلى "الخطأ ليس في التفسير فقط بل في قراءة الآية بطريقة غير صحيحة".
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أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو, أخبار العراق اليوم
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رئيس مجلس النواب الأردني يثير جدلا واسعا بـ"آية قرآنية" تخص السعودية
15:34 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 15:51 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
أثار رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي جدلا واسعا، عندما فسر آية من القرآن بأنها تخص العراق، رغم أنها تخص السعودية بإجماع المفسرين.
وخلال جلسة المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة في العراق، خص الصفدي البلد المستضيف بـ"دعاء تمنى فيه أن يبقى العراق آمنا مستقرا"، تاليا الآية التي تقول "رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات".
لكنّ رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ عبدالله آل الشيخ، طلب مداخلة لإيضاح مقصد الآية، وقال إن الآية "نزلت في مكة وأهلها وليس في العراق".
وذهب البعض إلى حد اتهام الصفدي بـ"تحريف" الآية وطالبوه بالاعتذار، مشيرين إلى "الخطأ ليس في التفسير فقط بل في قراءة الآية بطريقة غير صحيحة".