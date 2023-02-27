https://sputnikarabic.ae/20230227/زيلينسكي-يقيل-قائد-عملية-القوات-المشتركة-الأوكرانية-من-منصبه-1074048915.html
زيلينسكي يقيل قائد عملية القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه
زيلينسكي يقيل قائد عملية القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه
أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إقالة الجنرال إدوارد موسكاليف، من منصب قائد ما تسمى بعملية القوات المشتركة. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T00:04+0000
2023-02-27T00:04+0000
2023-02-27T00:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. ونشر مكتب زيلينسكي مرسوما بإقالة موسكاليف، على موقعه الإلكتروني، دون الإعلان عن أسباب الإقالة.جدير بالذكر أن موسكاليف عُين قائدا لعملية القوات المشتركة الأوكرانية في مارس/آذار العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من نظام كييف.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230226/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وأنباء-عن-انفجارات-عنيفة-1074048558.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
زيلينسكي, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي يقيل قائد عملية القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه
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أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إقالة الجنرال إدوارد موسكاليف، من منصب قائد ما تسمى بعملية القوات المشتركة.
موسكو - سبوتنيك. ونشر مكتب زيلينسكي مرسوما بإقالة موسكاليف، على موقعه الإلكتروني، دون الإعلان عن أسباب الإقالة
.
جدير بالذكر أن موسكاليف عُين قائدا لعملية القوات المشتركة الأوكرانية في مارس/آذار العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من نظام كييف
.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.