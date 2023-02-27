https://sputnikarabic.ae/20230227/زيلينسكي-يقيل-قائد-عملية-القوات-المشتركة-الأوكرانية-من-منصبه-1074048915.html

زيلينسكي يقيل قائد عملية القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه

زيلينسكي يقيل قائد عملية القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إقالة الجنرال إدوارد موسكاليف، من منصب قائد ما تسمى بعملية القوات المشتركة. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T00:04+0000

2023-02-27T00:04+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

زيلينسكي

القوات الأوكرانية

أخبار أوكرانيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. ونشر مكتب زيلينسكي مرسوما بإقالة موسكاليف، على موقعه الإلكتروني، دون الإعلان عن أسباب الإقالة.جدير بالذكر أن موسكاليف عُين قائدا لعملية القوات المشتركة الأوكرانية في مارس/آذار العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من نظام كييف.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20230226/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وأنباء-عن-انفجارات-عنيفة-1074048558.html

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