https://sputnikarabic.ae/20230227/سلطات-دونيتسك-مقاتلو-مجموعة-فاغنر-يتواجدون-الآن-في-وسط-مدينة-أرتيوموفسك-1074049574.html
سلطات دونيتسك: مقاتلو مجموعة "فاغنر" يتواجدون الآن في وسط مدينة أرتيوموفسك
سلطات دونيتسك: مقاتلو مجموعة "فاغنر" يتواجدون الآن في وسط مدينة أرتيوموفسك
قال إيغور كيماكوفسكي، مستشار دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إن مقاتلو مجموعة "فاغنر" يقاتلون الآن في وسط أرتيوموفسك (باخموت). 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T02:27+0000
2023-02-27T02:27+0000
2023-02-27T02:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
الجيش الروسي
القوات الروسية
روسيا
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وأشار كيماكوفسكي إلى أن القوات الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.وقال كيماكوفسكي لوكالة "سبوتنبك"،وفقا لمستشار رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، تحاول القوات الأوكرانية تسليم المعدات إلى المدينة، لكنها تتكبد خسائر فادحة.تابع، "جميع الطرق تحت سيطرتنا. لكن في الوقت الحالي، يمكنهم تحريك قواتهم ومعداتهم على طول طريق آخر، تشاسوف يار –أرتيوموفسك".تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230226/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وأنباء-عن-انفجارات-عنيفة-1074048558.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, الجيش الروسي, القوات الروسية, روسيا
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, الجيش الروسي, القوات الروسية, روسيا
سلطات دونيتسك: مقاتلو مجموعة "فاغنر" يتواجدون الآن في وسط مدينة أرتيوموفسك
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قال إيغور كيماكوفسكي، مستشار دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إن مقاتلو مجموعة "فاغنر" يقاتلون الآن في وسط أرتيوموفسك (باخموت).
وأشار كيماكوفسكي إلى أن القوات الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة
.
وقال كيماكوفسكي لوكالة "سبوتنبك"،
"إن الفصائل الأمامية لمجموعة فاغنر تقاتل بالفعل في وسط أرتيوموفسك". موضحا أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن تطويق المدينة.
وفقا لمستشار رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، تحاول القوات الأوكرانية تسليم المعدات
إلى المدينة، لكنها تتكبد خسائر فادحة.
تابع، "جميع الطرق تحت سيطرتنا. لكن في الوقت الحالي، يمكنهم تحريك قواتهم ومعداتهم على طول طريق آخر، تشاسوف يار –أرتيوموفسك".
تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.