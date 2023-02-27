https://sputnikarabic.ae/20230227/سلطات-دونيتسك-مقاتلو-مجموعة-فاغنر-يتواجدون-الآن-في-وسط-مدينة-أرتيوموفسك-1074049574.html

سلطات دونيتسك: مقاتلو مجموعة "فاغنر" يتواجدون الآن في وسط مدينة أرتيوموفسك

سلطات دونيتسك: مقاتلو مجموعة "فاغنر" يتواجدون الآن في وسط مدينة أرتيوموفسك

قال إيغور كيماكوفسكي، مستشار دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إن مقاتلو مجموعة "فاغنر" يقاتلون الآن في وسط أرتيوموفسك (باخموت). 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T02:27+0000

2023-02-27T02:27+0000

2023-02-27T02:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية

أخبار جمهورية دونيتسك

الجيش الروسي

القوات الروسية

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0c/1070090774_0:0:2829:1592_1920x0_80_0_0_6448a23d792cd2e764cfb15fee7240be.jpg

وأشار كيماكوفسكي إلى أن القوات الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.وقال كيماكوفسكي لوكالة "سبوتنبك"،وفقا لمستشار رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، تحاول القوات الأوكرانية تسليم المعدات إلى المدينة، لكنها تتكبد خسائر فادحة.تابع، "جميع الطرق تحت سيطرتنا. لكن في الوقت الحالي، يمكنهم تحريك قواتهم ومعداتهم على طول طريق آخر، تشاسوف يار –أرتيوموفسك".تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230226/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وأنباء-عن-انفجارات-عنيفة-1074048558.html

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, الجيش الروسي, القوات الروسية, روسيا