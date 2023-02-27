https://sputnikarabic.ae/20230227/سلطات-زابوروجيه-الجيش-الروسي-جاهز-وأي-هجوم-أوكراني-سيكون-قاتلا-لهم-1074051097.html
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي جاهز وأي هجوم أوكراني سيكون قاتلا لهم
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي جاهز وأي هجوم أوكراني سيكون قاتلا لهم
اعتبر عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على المحور الجنوبي سيكون قاتلا لها. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T06:35+0000
2023-02-27T06:35+0000
2023-02-27T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأوضح روغوف خلال مقابلته مع وكالة "سبوتنيك":وبحسب روغوف، فإن هجوم القوات الأوكرانية في الجنوب قد يكون قاتلاً بالنسبة لهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن القرار بشأن مثل هذا الهجوم يأتي بضغط من الغرب. وقال روغوف "هذه الخطط معروفة من جانبنا وجيشنا مستعد للدفاع عن حدود روسيا من العدوان القادم".
https://sputnikarabic.ae/20230225/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تتحضر-لهجوم-في-المقاطعة-1073994160.html
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روسيا
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي جاهز وأي هجوم أوكراني سيكون قاتلا لهم
06:35 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
اعتبر عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على المحور الجنوبي سيكون قاتلا لها.
وأوضح روغوف خلال مقابلته مع وكالة "سبوتنيك":
"إذا قرر الجيش الأوكراني، التابع لنظام زيلينسكي، الهجوم على المحور الجنوبي في مقاطعة زابوروجيه، فذلك سيعني نهاية حتمية لعدد كبير من مقاتليه وستصبح هذه الخسائر غير قابلة للتعويض، مما سيؤدي إلى كسر ظهر هذا النظام".
وبحسب روغوف، فإن هجوم القوات الأوكرانية في الجنوب قد يكون قاتلاً بالنسبة لهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن القرار بشأن مثل هذا الهجوم يأتي بضغط من الغرب.
وقال روغوف "هذه الخطط معروفة من جانبنا وجيشنا مستعد للدفاع عن حدود روسيا من العدوان القادم".