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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230227/سلطات-زابوروجيه-الجيش-الروسي-جاهز-وأي-هجوم-أوكراني-سيكون-قاتلا-لهم-1074051097.html
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي جاهز وأي هجوم أوكراني سيكون قاتلا لهم
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي جاهز وأي هجوم أوكراني سيكون قاتلا لهم
اعتبر عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على المحور الجنوبي سيكون قاتلا لها. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T06:35+0000
2023-02-27T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأوضح روغوف خلال مقابلته مع وكالة "سبوتنيك":وبحسب روغوف، فإن هجوم القوات الأوكرانية في الجنوب قد يكون قاتلاً بالنسبة لهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن القرار بشأن مثل هذا الهجوم يأتي بضغط من الغرب. وقال روغوف "هذه الخطط معروفة من جانبنا وجيشنا مستعد للدفاع عن حدود روسيا من العدوان القادم".
https://sputnikarabic.ae/20230225/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تتحضر-لهجوم-في-المقاطعة-1073994160.html
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روسيا
روسيا

سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي جاهز وأي هجوم أوكراني سيكون قاتلا لهم

06:35 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 27.02.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
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اعتبر عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على المحور الجنوبي سيكون قاتلا لها.
وأوضح روغوف خلال مقابلته مع وكالة "سبوتنيك":

"إذا قرر الجيش الأوكراني، التابع لنظام زيلينسكي، الهجوم على المحور الجنوبي في مقاطعة زابوروجيه، فذلك سيعني نهاية حتمية لعدد كبير من مقاتليه وستصبح هذه الخسائر غير قابلة للتعويض، مما سيؤدي إلى كسر ظهر هذا النظام".

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتحضر لهجوم في المقاطعة
25 فبراير, 14:43 GMT
وبحسب روغوف، فإن هجوم القوات الأوكرانية في الجنوب قد يكون قاتلاً بالنسبة لهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن القرار بشأن مثل هذا الهجوم يأتي بضغط من الغرب.
وقال روغوف "هذه الخطط معروفة من جانبنا وجيشنا مستعد للدفاع عن حدود روسيا من العدوان القادم".
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