https://sputnikarabic.ae/20230227/شركة-روسية-تبتكر-كريما-للجلد-من-نسيج-العنكبوت-1074069306.html
شركة روسية تبتكر كريما للجلد من نسيج العنكبوت
شركة روسية تبتكر كريما للجلد من نسيج العنكبوت
ابتكرت شركة روسية ناشئة كريما لشفاء الجلد وتجديده يعتمد في تصنيعه على نسيج العنكبوت. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T11:16+0000
2023-02-27T11:16+0000
2023-02-27T11:16+0000
مجتمع
علوم
روسيا
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وبحسب ما صرح به موقع l Technology Initiative (NTI)، لـ"سبوتنيك" فإن شركة SilkIns الناشئة طورت بروتينات بالاعتماد على نسيج العنكبوت.وأضاف البيان أن أساس هذا الكريم يعتمد على البروتين الذي تم الحصول عليه من حرير الرتيلاء ودودة القز، ليزيد هذا الكريم من معدل تكوين الخلايا الجديدة.ووفقا للقائمين على المشروع فإن الكريم يحتوي على تركيبة تشفي الجروح والحروق وتزيل البقع وتجعل البشرة بلون واحد وتجددها في غضون أسبوعين.قال داودي دا الدين، مؤسس الشركة أنه تم بالفعل إطلاق أول خط إنتاج وهو في طور الحصول على براءة اختراع في روسيا وتخطط الشركة لفتح مختبرها الخاص لإنتاج البروتينات والتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع دولية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, روسيا
شركة روسية تبتكر كريما للجلد من نسيج العنكبوت
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ابتكرت شركة روسية ناشئة كريما لشفاء الجلد وتجديده يعتمد في تصنيعه على نسيج العنكبوت.
وبحسب ما صرح به موقع l Technology Initiative (NTI)، لـ"سبوتنيك" فإن شركة SilkIns الناشئة طورت بروتينات بالاعتماد على نسيج العنكبوت.
وجاء في البيان: "قامت شركة SilkIns الناشئة من جامعة ITMO بتطوير بروتينات مستندة إلى نسيج العنكبوت تضاف إلى الكريمات وتعالج الجروح وتزيل عيوب الجلد وحب الشباب عن طريق تحفيز العمليات داخل الخلايا في غضون أسبوع إلى أسبوعين".
وأضاف البيان أن أساس هذا الكريم يعتمد على البروتين الذي تم الحصول عليه من حرير الرتيلاء ودودة القز، ليزيد هذا الكريم من معدل تكوين الخلايا الجديدة.
ووفقا للقائمين على المشروع فإن الكريم يحتوي على تركيبة تشفي الجروح والحروق وتزيل البقع وتجعل البشرة بلون واحد وتجددها في غضون أسبوعين.
قال داودي دا الدين، مؤسس الشركة أنه تم بالفعل إطلاق أول خط إنتاج وهو في طور الحصول على براءة اختراع في روسيا وتخطط الشركة لفتح مختبرها الخاص لإنتاج البروتينات والتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع دولية.