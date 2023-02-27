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شركة نفظ روسية توقف إمداداتها إلى بولندا
شركة نفظ روسية توقف إمداداتها إلى بولندا
أعلن مستشار مدير الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب التابعة لشركة "ترانسنفط" الروسية، إيغور ديمين، اليوم الاثنين، أنه كان من المفترض أن تضخ شركة النفط الروسية... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T09:50+0000
2023-02-27T09:50+0000
العالم
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وأشار المستشار أن شركة النفط الروسية "ترانسنفط" ترسل إمداداتها إلى الخارج على أساس جدول تصدير معتمد من وزارة الطاقة الروسية والصادرة عن شركات الشحن، واستنادا إلى الجدول الزمني كان من المقرر أن يتم الضخ إلى المصافي البولندية في الأيام العشرة الأخيرة من شهر فبراير.وتابع إيغور ديمين: "مع ذلك، لم يتم إصدار أوامر إمداد وتم إجراء تغييرات تشغيلية على الجدول الزمني، باستثناء الإمدادات للمستهلكين البولنديين".وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أورلين للوقود، دانيال أوبيتك، أن روسيا أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا.
https://sputnikarabic.ae/20230225/شركة-طاقة-بولندية-روسيا-توقف-إمدادات-النفط-إلى-البلاد-1073997923.html
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العالم

شركة نفظ روسية توقف إمداداتها إلى بولندا

09:50 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / Alik Kepliczوارسو
وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / Alik Keplicz
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أعلن مستشار مدير الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب التابعة لشركة "ترانسنفط" الروسية، إيغور ديمين، اليوم الاثنين، أنه كان من المفترض أن تضخ شركة النفط الروسية منتجاتها إلى المصافي البولندية نهاية شهر فبراير/شباط، ولكن بعد إصدار قرار من وزارة الطاقة الروسية تم توقيف شحنات النفط إلى بولندا.
وأشار المستشار أن شركة النفط الروسية "ترانسنفط" ترسل إمداداتها إلى الخارج على أساس جدول تصدير معتمد من وزارة الطاقة الروسية والصادرة عن شركات الشحن، واستنادا إلى الجدول الزمني كان من المقرر أن يتم الضخ إلى المصافي البولندية في الأيام العشرة الأخيرة من شهر فبراير.
أغلق الآلاف من المزارعين البولنديين وسط العاصمة وارسو، احتجاجا على ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود وبشكل عام ضد الوضع في الزراعة، وارسو، بولندا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
شركة طاقة بولندية: روسيا توقف إمدادات النفط إلى البلاد
25 فبراير, 16:34 GMT
وتابع إيغور ديمين: "مع ذلك، لم يتم إصدار أوامر إمداد وتم إجراء تغييرات تشغيلية على الجدول الزمني، باستثناء الإمدادات للمستهلكين البولنديين".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أورلين للوقود، دانيال أوبيتك، أن روسيا أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا.
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