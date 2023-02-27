https://sputnikarabic.ae/20230227/شركة-نفظ-روسية-توقف-إمداداتها-إلى-بولندا-1074063969.html
شركة نفظ روسية توقف إمداداتها إلى بولندا
شركة نفظ روسية توقف إمداداتها إلى بولندا
أعلن مستشار مدير الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب التابعة لشركة "ترانسنفط" الروسية، إيغور ديمين، اليوم الاثنين، أنه كان من المفترض أن تضخ شركة النفط الروسية... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T09:50+0000
2023-02-27T09:50+0000
2023-02-27T09:50+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101501/70/1015017023_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_61dcf20850ffa635e2cfa92ddaaa8e2a.jpg
وأشار المستشار أن شركة النفط الروسية "ترانسنفط" ترسل إمداداتها إلى الخارج على أساس جدول تصدير معتمد من وزارة الطاقة الروسية والصادرة عن شركات الشحن، واستنادا إلى الجدول الزمني كان من المقرر أن يتم الضخ إلى المصافي البولندية في الأيام العشرة الأخيرة من شهر فبراير.وتابع إيغور ديمين: "مع ذلك، لم يتم إصدار أوامر إمداد وتم إجراء تغييرات تشغيلية على الجدول الزمني، باستثناء الإمدادات للمستهلكين البولنديين".وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أورلين للوقود، دانيال أوبيتك، أن روسيا أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا.
https://sputnikarabic.ae/20230225/شركة-طاقة-بولندية-روسيا-توقف-إمدادات-النفط-إلى-البلاد-1073997923.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101501/70/1015017023_0:0:756:567_1920x0_80_0_0_c76e7b403719612ea7db57d740714274.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شركة نفظ روسية توقف إمداداتها إلى بولندا
تابعنا عبر
أعلن مستشار مدير الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب التابعة لشركة "ترانسنفط" الروسية، إيغور ديمين، اليوم الاثنين، أنه كان من المفترض أن تضخ شركة النفط الروسية منتجاتها إلى المصافي البولندية نهاية شهر فبراير/شباط، ولكن بعد إصدار قرار من وزارة الطاقة الروسية تم توقيف شحنات النفط إلى بولندا.
وأشار المستشار أن شركة النفط الروسية "ترانسنفط" ترسل إمداداتها إلى الخارج على أساس جدول تصدير معتمد من وزارة الطاقة الروسية والصادرة عن شركات الشحن، واستنادا إلى الجدول الزمني كان من المقرر أن يتم الضخ إلى المصافي البولندية في الأيام العشرة الأخيرة من شهر فبراير.
وتابع إيغور ديمين: "مع ذلك، لم يتم إصدار أوامر إمداد وتم إجراء تغييرات تشغيلية على الجدول الزمني، باستثناء الإمدادات للمستهلكين البولنديين".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أورلين للوقود، دانيال أوبيتك، أن روسيا أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا.