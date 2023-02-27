https://sputnikarabic.ae/20230227/صحيفة-ألمانية-تكشف-عن-الفرصة-الأخيرة-لزيلينسكي-من-قبل-الغرب-1074097037.html

صحيفة ألمانية تكشف عن الفرصة الأخيرة لزيلينسكي من قبل الغرب

صحيفة ألمانية تكشف عن الفرصة الأخيرة لزيلينسكي من قبل الغرب

كشفت صحيفة ألمانية، اليوم الخميس، أن الغرب بدأ بضغوطه الإضافية على أوكرانيا، وذلك لإجبارها على إجراء محادثات سلام مع روسيا. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T13:05+0000

2023-02-27T13:05+0000

2023-02-27T13:05+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068834017_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c82ea84c1be4443735a28b22398dc371.jpg

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلاً عن مصادر في الحكومتين الألمانية والأمريكية، أن الغرب بدأ بالضغوطات على كييف لإجبارها على إجراء محادثات سلام مع موسكو في حال فشلت القوات الأوكرانية بتحقيق تقدم ملموس بحلول فصل الخريف.وأضافت الصحيفة بالقول: "من خلال المساعدات العسكرية الجديدة يريدون منح أوكرانيا فرصة لاستعادة المزيد من الأراضي المحتلة بحلول الخريف وإذا فشلت الهجمات المضادة، سيزداد الضغط على كييف للتفاوض مع الكرملين".واعتبر عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على المحور الجنوبي سيكون قاتلا لها.

https://sputnikarabic.ae/20230225/زيلينسكي--يعلن-عن-الاستعدادات-لشن-هجوم-على-القرم-1073977114.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم