https://sputnikarabic.ae/20230227/صحيفة-ألمانية-تكشف-عن-الفرصة-الأخيرة-لزيلينسكي-من-قبل-الغرب-1074097037.html
صحيفة ألمانية تكشف عن الفرصة الأخيرة لزيلينسكي من قبل الغرب
صحيفة ألمانية تكشف عن الفرصة الأخيرة لزيلينسكي من قبل الغرب
كشفت صحيفة ألمانية، اليوم الخميس، أن الغرب بدأ بضغوطه الإضافية على أوكرانيا، وذلك لإجبارها على إجراء محادثات سلام مع روسيا. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T13:05+0000
2023-02-27T13:05+0000
2023-02-27T13:05+0000
العالم
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ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلاً عن مصادر في الحكومتين الألمانية والأمريكية، أن الغرب بدأ بالضغوطات على كييف لإجبارها على إجراء محادثات سلام مع موسكو في حال فشلت القوات الأوكرانية بتحقيق تقدم ملموس بحلول فصل الخريف.وأضافت الصحيفة بالقول: "من خلال المساعدات العسكرية الجديدة يريدون منح أوكرانيا فرصة لاستعادة المزيد من الأراضي المحتلة بحلول الخريف وإذا فشلت الهجمات المضادة، سيزداد الضغط على كييف للتفاوض مع الكرملين".واعتبر عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على المحور الجنوبي سيكون قاتلا لها.
https://sputnikarabic.ae/20230225/زيلينسكي--يعلن-عن-الاستعدادات-لشن-هجوم-على-القرم-1073977114.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة ألمانية تكشف عن الفرصة الأخيرة لزيلينسكي من قبل الغرب
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كشفت صحيفة ألمانية، اليوم الخميس، أن الغرب بدأ بضغوطه الإضافية على أوكرانيا، وذلك لإجبارها على إجراء محادثات سلام مع روسيا.
ذكرت
صحيفة "بيلد" الألمانية نقلاً عن مصادر في الحكومتين الألمانية والأمريكية، أن الغرب بدأ بالضغوطات على كييف لإجبارها على إجراء محادثات سلام مع موسكو في حال فشلت القوات الأوكرانية بتحقيق تقدم ملموس بحلول فصل الخريف.
وأضافت الصحيفة بالقول: "من خلال المساعدات العسكرية الجديدة يريدون منح أوكرانيا فرصة لاستعادة المزيد من الأراضي المحتلة بحلول الخريف وإذا فشلت الهجمات المضادة، سيزداد الضغط على كييف للتفاوض مع الكرملين".
واعتبر
عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على المحور الجنوبي سيكون قاتلا لها.