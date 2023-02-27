https://sputnikarabic.ae/20230227/عبد-اللهيان-إيران-مستعدة-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-بشأن-تصدير-مزعوم-لطائرات-مسيرة-إلى-روسيا-1074101005.html

عبد اللهيان: إيران مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا بشأن تصدير مزعوم لطائرات مسيرة إلى روسيا

عبد اللهيان: إيران مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا بشأن تصدير مزعوم لطائرات مسيرة إلى روسيا

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، "استعداد بلاده لإجراء محادثات مع أوكرانيا بشأن تصدير مزعوم للطائرات المسيرة الإيرانية إلى... 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T14:50+0000

2023-02-27T14:50+0000

2023-02-27T14:50+0000

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وقال عبد اللهيان، خلال لقاء مع نظيره الفنلندي: "نحن على استعداد لعقد جولة ثانية من المحادثات التقنية مع أوكرانيا وعلى مستوى الخبراء بين البلدين"، مؤكدًا "دعم إيران للعودة إلى الحوار لحل الأزمة"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأوضحت الوكالة الإيرانية أن "اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا ذات الأهمية في العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية، والتطورات في أوكرانيا، ولا سيما آخر تطورات مفاوضات رفع العقوبات".وأعرب عبد اللهيان عن ارتياحه للقاءات الجيدة السابقة مع نظيره الفنلندي في نيويورك وطهران، وكذلك المباحثات الهاتفية السابقة مع بعضهما بعضا، ورحب باستمرار هذه المشاورات الدبلوماسية.وكانت إيران قد كشفت، الشهر الماضي، تفاصيل اجتماع فريقي الخبراء الإيرانيين والأوكرانيين، مؤكدةً أن "الجانب الأوكراني لم يقدم أي وثيقة تدل على استخدام روسيا لمسيرات إيرانية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا".وقال وزير الدفاع الإيراني العميد رضا أشتياني، إن "الفريق الأوكراني أرجأ هذا الأمر إلى الاجتماعات القادمة، رغم أنه لا يحظى بأهمية ولا حاجة لمتابعته"، مضيفًا أن "الكثير من هذه التصريحات قائمة على أسس واهية وشائعات لا أساس لها".وأكد العميد أشتياني أن "التعاون العسكري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا بدأ منذ أمد بعيد ولا يتعلق باستخدام الطائرات من دون طيار الإيرانية في أزمة أوكرانيا".وأفادت وكالة "نور نيوز" المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، في تقرير لها، أخيرا، بأن "الخبراء الأوكرانيين لم يقدموا لنظرائهم الإيرانيين أي أدلة بشأن المزاعم التي ساقتها كييف عن استخدام طائرات مسيرة إيرانية في أزمة أوكرانيا من طرف روسيا".وقالت الوكالة إنه "في ضوء المتابعة المكثفة والمستمرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقد اجتماع على مستوى الخبراء بين إيران وأوكرانيا أخيرا، لكن الجانب الأوكراني كان خالي الوفاض تماما من أي وثيقة تثبت المزاعم التي أطلقها بشأن المسيّرات".وأوضح التقرير أنه "قبل أسابيع قليلة ورغم اتفاق البلدين على عقد اجتماع خبراء في بولندا، أعلن الجانب الأوكراني قبل ساعة من الاجتماع أنه لن يشارك، ولكن مع المتابعة المكثفة للجمهورية الإسلامية، عُقد اجتماع خبراء أخيرا بين البلدين".وأكدت الوكالة أن "الجانب الأوكراني لم يقدم أي وثائق يمكن الدفاع عنها لإثبات الادعاءات المطروحة، وتقرر بموافقة البلدين، أن يقوم الجانب الأوكراني بجمع وتقديم وثائقه لمراجعة الخبراء في الاجتماع المشترك المقبل".وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه أرسل مقترحًا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.

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