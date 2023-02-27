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https://sputnikarabic.ae/20230227/في-ظاهرة-نادرة-أسراب-كبيرة-لطيور-تغزو-شوارع-المكسيك-فيديو-1074102622.html
في ظاهرة نادرة... أسراب كبيرة لطيور تغزو شوارع المكسيك.. فيديو
في ظاهرة نادرة... أسراب كبيرة لطيور تغزو شوارع المكسيك.. فيديو
شهدت العديد من المدن المكسيكية تجمع العديد من الطيور في الشوارع في ظاهرة تطرح العديد من التساؤلات. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T14:59+0000
2023-02-27T15:26+0000
منوعات
المكسيك
طيور
مجتمع
نادي الفيديو
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المكسيك، فيديو يرصد تجمعات لآلاف الطيور في الشوارع، مرجعين الظاهرة الغريبة لأسباب متنوعة.وقال عدد من رواد مواقع التواصل إن الفيديو يعتبر مؤشرا على كارثة قادمة كزلزال مثلا، لأن الحيوانات ومنها الطيور تتصرف قبل وقوع مثل تلك الكوارث بطريقة غريبة.وأرجع آخرون الظاهرة الغريبة إلى هروب الطيور من منطقة حدث فيها خلل بيئي كبير أو كارثة مناخية.
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منوعات, المكسيك, طيور, نادي الفيديو
منوعات, المكسيك, طيور, نادي الفيديو

في ظاهرة نادرة... أسراب كبيرة لطيور تغزو شوارع المكسيك.. فيديو

14:59 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 15:26 GMT 27.02.2023)
© AP Photo / Sergei Gritsطيور الزرزورالأوروبية تحلق في سماء أحد الحقول على مشارف مدينة مينسك، بيلاروسيا، 30 يوليو/ تموز 2019
طيور الزرزورالأوروبية تحلق في سماء أحد الحقول على مشارف مدينة مينسك، بيلاروسيا، 30 يوليو/ تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Sergei Grits
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شهدت العديد من المدن المكسيكية تجمع العديد من الطيور في الشوارع في ظاهرة تطرح العديد من التساؤلات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المكسيك، فيديو يرصد تجمعات لآلاف الطيور في الشوارع، مرجعين الظاهرة الغريبة لأسباب متنوعة.
وقال عدد من رواد مواقع التواصل إن الفيديو يعتبر مؤشرا على كارثة قادمة كزلزال مثلا، لأن الحيوانات ومنها الطيور تتصرف قبل وقوع مثل تلك الكوارث بطريقة غريبة.
وأرجع آخرون الظاهرة الغريبة إلى هروب الطيور من منطقة حدث فيها خلل بيئي كبير أو كارثة مناخية.
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