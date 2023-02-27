https://sputnikarabic.ae/20230227/كندا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-تشمل-12-شخصا-بتهمة-المشاركة-في-انتهاكات-لحقوق-الإنسان-1074103952.html
كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 12 شخصا بتهمة "المشاركة في انتهاكات لحقوق الإنسان"
كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 12 شخصا بتهمة "المشاركة في انتهاكات لحقوق الإنسان"
أعلنت الحكومة الكندية، مساء اليوم الاثنين، "فرض عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون في إيران لمشاركتهم فيما وصفتها "انتهاكات... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T15:57+0000
2023-02-27T15:57+0000
2023-02-27T15:57+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان لها، إن "وزيرة الخارجية ميلاني جولي أعلنت أن كندا فرضت عقوبات إضافية بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران، وهذه هي حزمة العقوبات التاسعة التي تم فرضها ضد النظام الإيراني منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022".وأضاف البيان أن "عقوبات اليوم تشكل 12 مسؤولا كبيرا بالحرس الثوري الإيراني وقوات إنفاذ القانون، ممن شاركوا في انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك القمع المميت للاحتجاجات في المناطق الكردية غربي إيران".وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230103/إعلام-محلي-بريطانيا-اقتربت-من-إعلان-الحرس-الثوري-الإيراني-جماعة-إرهابية-1071880107.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار كندا, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار كندا, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 12 شخصا بتهمة "المشاركة في انتهاكات لحقوق الإنسان"
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أعلنت الحكومة الكندية، مساء اليوم الاثنين، "فرض عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون في إيران لمشاركتهم فيما وصفتها "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان".
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان لها، إن "وزيرة الخارجية ميلاني جولي أعلنت أن كندا فرضت عقوبات إضافية بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران، وهذه هي حزمة العقوبات التاسعة التي تم فرضها ضد النظام الإيراني منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022".
وأضاف البيان أن "عقوبات اليوم تشكل 12 مسؤولا كبيرا بالحرس الثوري الإيراني وقوات إنفاذ القانون، ممن شاركوا في انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك القمع المميت للاحتجاجات في المناطق الكردية غربي إيران".
وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات
على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.