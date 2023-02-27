https://sputnikarabic.ae/20230227/كوريا-الجنوبية-تعتقد-أن-توريث-السلطة-من-زعيم-الشمال-إلى-ابنته-أمر-سابق-لأوانه-1074100076.html

كوريا الجنوبية تعتقد أن توريث السلطة من زعيم الشمال إلى ابنته "أمر سابق لأوانه"

كوريا الجنوبية تعتقد أن توريث السلطة من زعيم الشمال إلى ابنته "أمر سابق لأوانه"

اعتبر وزير الوحدة في الحكومة الكورية الجنوبية أن توريث السلطة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، إلى ابنته كيم جو-إيه، أمرا سابقا لأوانه. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T14:28+0000

2023-02-27T14:28+0000

2023-02-27T14:28+0000

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073494282_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_2bd7b01cf11ce2e8405cc71c57744be9.jpg

وقال الوزير كوون يونغ-سيه، في تصريحات إذاعية، الاثنين، إنه حتى لو كانت كوريا الشمالية تستعد لتوريث السلطة إلى كيم جو-إيه، من الآن فصاعدا، هناك سؤال حول ما إذا كانت المرأة قادرة على قيادة نظام كوريا الشمالية الذي يركز على الجيش.وكانت الفتاة كيم جو-إيه، قد ظهرت علنيا 7 مرات، بما في ذلك ظهورها في حفل وضع حجر الأساس لبناء شارع جديد في منطقة سوبو في بيونغ يانغ في يوم 25 فبراير/شباط، مع والدها، ما أثار تكهنات حول اعتزامه جعلها خليفته في الحكم.وبشأن وجود الابن الأول للزعيم كيم جونغ-أون، قال الوزير إن ما يمكن الحديث عنه رسميا الآن، هو أن لدى الزعيم الشمالي الابنة كيم جو-إيه، وابن أو ابنة أصغر، ومن غير الواضح الآن ما إذا كان لديه ابن أكبر أم لا.

https://sputnikarabic.ae/20230226/ابنة-زعيم-كوريا-الشمالية-تظهر-مع-والدها-لأول-مرة-في-موقع-بناء-صور-1074010647.html

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, أخبار العالم الآن, الأخبار