https://sputnikarabic.ae/20230227/كوريا-الجنوبية-تعتقد-أن-توريث-السلطة-من-زعيم-الشمال-إلى-ابنته-أمر-سابق-لأوانه-1074100076.html
كوريا الجنوبية تعتقد أن توريث السلطة من زعيم الشمال إلى ابنته "أمر سابق لأوانه"
كوريا الجنوبية تعتقد أن توريث السلطة من زعيم الشمال إلى ابنته "أمر سابق لأوانه"
اعتبر وزير الوحدة في الحكومة الكورية الجنوبية أن توريث السلطة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، إلى ابنته كيم جو-إيه، أمرا سابقا لأوانه. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T14:28+0000
2023-02-27T14:28+0000
2023-02-27T14:28+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقال الوزير كوون يونغ-سيه، في تصريحات إذاعية، الاثنين، إنه حتى لو كانت كوريا الشمالية تستعد لتوريث السلطة إلى كيم جو-إيه، من الآن فصاعدا، هناك سؤال حول ما إذا كانت المرأة قادرة على قيادة نظام كوريا الشمالية الذي يركز على الجيش.وكانت الفتاة كيم جو-إيه، قد ظهرت علنيا 7 مرات، بما في ذلك ظهورها في حفل وضع حجر الأساس لبناء شارع جديد في منطقة سوبو في بيونغ يانغ في يوم 25 فبراير/شباط، مع والدها، ما أثار تكهنات حول اعتزامه جعلها خليفته في الحكم.وبشأن وجود الابن الأول للزعيم كيم جونغ-أون، قال الوزير إن ما يمكن الحديث عنه رسميا الآن، هو أن لدى الزعيم الشمالي الابنة كيم جو-إيه، وابن أو ابنة أصغر، ومن غير الواضح الآن ما إذا كان لديه ابن أكبر أم لا.
https://sputnikarabic.ae/20230226/ابنة-زعيم-كوريا-الشمالية-تظهر-مع-والدها-لأول-مرة-في-موقع-بناء-صور-1074010647.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية تعتقد أن توريث السلطة من زعيم الشمال إلى ابنته "أمر سابق لأوانه"
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اعتبر وزير الوحدة في الحكومة الكورية الجنوبية أن توريث السلطة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، إلى ابنته كيم جو-إيه، أمرا سابقا لأوانه.
وقال الوزير كوون يونغ-سيه، في تصريحات إذاعية
، الاثنين، إنه حتى لو كانت كوريا الشمالية تستعد لتوريث السلطة إلى كيم جو-إيه، من الآن فصاعدا، هناك سؤال حول ما إذا كانت المرأة قادرة على قيادة نظام كوريا الشمالية الذي يركز على الجيش.
وأضاف: "على أي حال، تظهر كوريا الشمالية علامات واضحة على أنها تستعد للجيل الرابع من خلافة السلطة، لكنه يعتقد بأنه سيكون من الصواب الاستمرار في مراقبة ما إذا كانت "كيم جو-إيه ستكون خليفة أم لا".
وكانت الفتاة كيم جو-إيه، قد ظهرت علنيا 7 مرات، بما في ذلك ظهورها في حفل وضع حجر الأساس لبناء شارع جديد في منطقة سوبو في بيونغ يانغ في يوم 25 فبراير/شباط، مع والدها، ما أثار تكهنات حول اعتزامه جعلها خليفته
في الحكم.
وبشأن وجود الابن الأول للزعيم كيم جونغ-أون، قال الوزير إن ما يمكن الحديث عنه رسميا الآن، هو أن لدى الزعيم الشمالي الابنة كيم جو-إيه، وابن أو ابنة أصغر، ومن غير الواضح الآن ما إذا كان لديه ابن أكبر أم لا.