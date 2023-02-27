https://sputnikarabic.ae/20230227/لافروف-يعلن-زيادة-عدد-الدول-الراغبة-في-الانضمام-إلى-بريكس-ومنظمة-شانغهاي-للتعاون-1074052644.html

لافروف يعلن زيادة عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى "بريكس" ومنظمة شانغهاي للتعاون

لافروف يعلن زيادة عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى "بريكس" ومنظمة شانغهاي للتعاون

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ازداد بشكل كبير. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T07:52+0000

2023-02-27T07:52+0000

2023-02-27T07:52+0000

روسيا

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وقال لافروف في مستهل الاجتماع مع رؤساء الهيئات التمثيلية الإقليمية لوزارة الخارجية الروسية: "على مدار العامين الماضيين والعام الأول للعملية العسكرية الخاصة، زاد عدد الدول التي ترغب في الانضمام إلى مجموعة بريكس، منظمة شنغهاي للتعاون، بشكل كبير، وهناك الآن نحو عشرين دولة تريد الانضمام".وأضاف لافروف: "إننا نتحدث عن دول تقوم بدور مهم في مناطقها وهي مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والمكسيك وعدد من الدول الأفريقية".وفي سياق آخر، أعلن سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن بلاده تمكنت من إحباط الخطط الغربية لتفكيك وعزل روسيا، واستطاعت موسكو ضمان التعاون مع الأغلبية في العالم.وقال لافروف في مستهل الاجتماع مع رؤساء الهيئات التمثيلية الإقليمية لوزارة الخارجية الروسية: "لقد دخل العالم حقبة من التغييرات الجذرية التي لا رجعة فيها ... لم ننجح فقط في إحباط خطط الغرب الجماعي لعزل روسيا، بل وحتى تفكيك أوصالها، ولكن أيضا في ضمان استمرار التعاون مع الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي".

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