عربي
وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي
https://sputnikarabic.ae/20230227/لافروف-يعلن-زيادة-عدد-الدول-الراغبة-في-الانضمام-إلى-بريكس-ومنظمة-شانغهاي-للتعاون-1074052644.html
لافروف يعلن زيادة عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى "بريكس" ومنظمة شانغهاي للتعاون
لافروف يعلن زيادة عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى "بريكس" ومنظمة شانغهاي للتعاون
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ازداد بشكل كبير. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T07:52+0000
2023-02-27T07:52+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073026042_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_a40c25ee041d1a5ec0d02fc43db6a892.jpg
وقال لافروف في مستهل الاجتماع مع رؤساء الهيئات التمثيلية الإقليمية لوزارة الخارجية الروسية: "على مدار العامين الماضيين والعام الأول للعملية العسكرية الخاصة، زاد عدد الدول التي ترغب في الانضمام إلى مجموعة بريكس، منظمة شنغهاي للتعاون، بشكل كبير، وهناك الآن نحو عشرين دولة تريد الانضمام".وأضاف لافروف: "إننا نتحدث عن دول تقوم بدور مهم في مناطقها وهي مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والمكسيك وعدد من الدول الأفريقية".وفي سياق آخر، أعلن سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن بلاده تمكنت من إحباط الخطط الغربية لتفكيك وعزل روسيا، واستطاعت موسكو ضمان التعاون مع الأغلبية في العالم.وقال لافروف في مستهل الاجتماع مع رؤساء الهيئات التمثيلية الإقليمية لوزارة الخارجية الروسية: "لقد دخل العالم حقبة من التغييرات الجذرية التي لا رجعة فيها ... لم ننجح فقط في إحباط خطط الغرب الجماعي لعزل روسيا، بل وحتى تفكيك أوصالها، ولكن أيضا في ضمان استمرار التعاون مع الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي".
https://sputnikarabic.ae
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073026042_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ea5e39454589b663e0bc322e7e0817ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لافروف يعلن زيادة عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى "بريكس" ومنظمة شانغهاي للتعاون

07:52 GMT 27.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ازداد بشكل كبير.
وقال لافروف في مستهل الاجتماع مع رؤساء الهيئات التمثيلية الإقليمية لوزارة الخارجية الروسية: "على مدار العامين الماضيين والعام الأول للعملية العسكرية الخاصة، زاد عدد الدول التي ترغب في الانضمام إلى مجموعة بريكس، منظمة شنغهاي للتعاون، بشكل كبير، وهناك الآن نحو عشرين دولة تريد الانضمام".

وأضاف لافروف: "إننا نتحدث عن دول تقوم بدور مهم في مناطقها وهي مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والمكسيك وعدد من الدول الأفريقية".
07:45 GMT
وفي سياق آخر، أعلن سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن بلاده تمكنت من إحباط الخطط الغربية لتفكيك وعزل روسيا، واستطاعت موسكو ضمان التعاون مع الأغلبية في العالم.

وقال لافروف في مستهل الاجتماع مع رؤساء الهيئات التمثيلية الإقليمية لوزارة الخارجية الروسية: "لقد دخل العالم حقبة من التغييرات الجذرية التي لا رجعة فيها ... لم ننجح فقط في إحباط خطط الغرب الجماعي لعزل روسيا، بل وحتى تفكيك أوصالها، ولكن أيضا في ضمان استمرار التعاون مع الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала