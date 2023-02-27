https://sputnikarabic.ae/20230227/لوغفينوف-تأثير-الحزمة-العاشرة-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-سيكون-محدودا-1074106270.html
لوغفينوف: تأثير الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيكون محدودا
لوغفينوف: تأثير الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيكون محدودا
أكد القائم بأعمال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، أن تأثير الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الاتحاد الروسي سيكون محدودا، مشيرا... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T17:16+0000
2023-02-27T17:16+0000
2023-02-27T17:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اقتصاد
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال لوغفينوف على الهواء في قناة "روسيا-24" التلفزيونية، اليوم الاثنين: "من الناحية العملية، لا تغير هذه الإجراءات إلا قليلا. ففي النهاية، توقفت سلاسل التوريد قبل فترة طويلة من إدخال القيود الرسمية، أي أن هذه القيود الآن قد عززت الوضع الراهن. كانت الشركات والبنوك الروسية، بقدر ما يمكن للمرء أن يحكم، على استعداد للقيود المعلنة، وبالتالي فإن تأثير الحزمة العاشرة، على ما أعتقد، يمكن اعتباره محدودا للغاية".ووفقا له، فإن كل حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تؤدي مهمة "تذكير" بالعقوبات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي في الحزمة السابقة، لذلك يحاول "العمل على أخطائه وعيوبه".
https://sputnikarabic.ae/20230227/الخارجية-الروسية-موسكو-تستعد-للرد-على-العقوبات-الأمريكية-والكندية-بشكل-أقسى-1074104529.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
لوغفينوف: تأثير الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيكون محدودا
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أكد القائم بأعمال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، أن تأثير الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الاتحاد الروسي سيكون محدودا، مشيرا إلى أن الشركات والبنوك الروسية استعدت للقيود.
وقال لوغفينوف على الهواء في قناة "روسيا-24" التلفزيونية، اليوم الاثنين: "من الناحية العملية، لا تغير هذه الإجراءات إلا قليلا. ففي النهاية، توقفت سلاسل التوريد قبل فترة طويلة من إدخال القيود الرسمية، أي أن هذه القيود الآن قد عززت الوضع الراهن. كانت الشركات والبنوك الروسية، بقدر ما يمكن للمرء أن يحكم، على استعداد للقيود المعلنة، وبالتالي فإن تأثير الحزمة العاشرة، على ما أعتقد، يمكن اعتباره محدودا للغاية".
وأضاف أيضا أن القيود المفروضة على عبور عدد من البضائع عبر الأراضي الروسية ستضر الاتحاد الأوروبي، وسيتعين عليه البحث عن طرق أخرى للتسليم، وهذا أيضا ضغط على دول ثالثة".
ووفقا له، فإن كل حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تؤدي مهمة "تذكير" بالعقوبات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي في الحزمة السابقة، لذلك يحاول "العمل على أخطائه وعيوبه".