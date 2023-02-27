عربي
Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230227/لوغفينوف-تأثير-الحزمة-العاشرة-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-سيكون-محدودا-1074106270.html
لوغفينوف: تأثير الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيكون محدودا
لوغفينوف: تأثير الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيكون محدودا
أكد القائم بأعمال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، أن تأثير الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الاتحاد الروسي سيكون محدودا، مشيرا... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T17:16+0000
2023-02-27T17:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اقتصاد
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/05/1059516697_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_517f5be16d83a6f2b99cd5e367a5abd6.jpg
وقال لوغفينوف على الهواء في قناة "روسيا-24" التلفزيونية، اليوم الاثنين: "من الناحية العملية، لا تغير هذه الإجراءات إلا قليلا. ففي النهاية، توقفت سلاسل التوريد قبل فترة طويلة من إدخال القيود الرسمية، أي أن هذه القيود الآن قد عززت الوضع الراهن. كانت الشركات والبنوك الروسية، بقدر ما يمكن للمرء أن يحكم، على استعداد للقيود المعلنة، وبالتالي فإن تأثير الحزمة العاشرة، على ما أعتقد، يمكن اعتباره محدودا للغاية".ووفقا له، فإن كل حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تؤدي مهمة "تذكير" بالعقوبات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي في الحزمة السابقة، لذلك يحاول "العمل على أخطائه وعيوبه".
https://sputnikarabic.ae/20230227/الخارجية-الروسية-موسكو-تستعد-للرد-على-العقوبات-الأمريكية-والكندية-بشكل-أقسى-1074104529.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/05/1059516697_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e52d04f0e99b9027b2b75905e1f93474.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

لوغفينوف: تأثير الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيكون محدودا

17:16 GMT 27.02.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصورماكينات صراف آلي تابعة لمصرف "سبير بنك"، موسكو، 5 مارس/آذار 2022
ماكينات صراف آلي تابعة لمصرف سبير بنك، موسكو، 5 مارس/آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد القائم بأعمال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، أن تأثير الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الاتحاد الروسي سيكون محدودا، مشيرا إلى أن الشركات والبنوك الروسية استعدت للقيود.
وقال لوغفينوف على الهواء في قناة "روسيا-24" التلفزيونية، اليوم الاثنين: "من الناحية العملية، لا تغير هذه الإجراءات إلا قليلا. ففي النهاية، توقفت سلاسل التوريد قبل فترة طويلة من إدخال القيود الرسمية، أي أن هذه القيود الآن قد عززت الوضع الراهن. كانت الشركات والبنوك الروسية، بقدر ما يمكن للمرء أن يحكم، على استعداد للقيود المعلنة، وبالتالي فإن تأثير الحزمة العاشرة، على ما أعتقد، يمكن اعتباره محدودا للغاية".

وأضاف أيضا أن القيود المفروضة على عبور عدد من البضائع عبر الأراضي الروسية ستضر الاتحاد الأوروبي، وسيتعين عليه البحث عن طرق أخرى للتسليم، وهذا أيضا ضغط على دول ثالثة".

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: موسكو تستعد للرد على العقوبات الأمريكية والكندية "بشكل أقسى"
16:23 GMT
ووفقا له، فإن كل حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تؤدي مهمة "تذكير" بالعقوبات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي في الحزمة السابقة، لذلك يحاول "العمل على أخطائه وعيوبه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала