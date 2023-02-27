https://sputnikarabic.ae/20230227/لوكاشينكو-لا-سبيل-لدى-أوكرانيا-سوى-إبرام-معاهدة-سلام-مع-روسيا-دون-شروط-مسبقة-1074114604.html
لوكاشينكو: لا سبيل لدى أوكرانيا سوى إبرام معاهدة سلام مع روسيا دون شروط مسبقة
لوكاشينكو: لا سبيل لدى أوكرانيا سوى إبرام معاهدة سلام مع روسيا دون شروط مسبقة
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه لا سبيل أمام أوكرانيا لحل النزاع، سوى إبرام معاهدة سلام مع روسيا دون شروط مسبقة. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T20:48+0000
2023-02-27T20:48+0000
2023-02-27T20:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
ألكسندر لوكاشينكو
معاهدة السلام
أخبار أوكرانيا
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مينسك– سبوتنيك. وقال لوكاشينكو، في مقابلة مع وسائل إعلام صينية بثتها قناة "بيلاروس 1"، اليوم الاثنين، إن "أوكرانيا يجب أن تعي هذا.. لا توجد طريقة أخرى سوى إبرام معاهدة سلام الآن. بدون شروط مسبقة".وفي مقابلة مع وسائل إعلام صينية، وردا على سؤال حول دور الصين في حل المشاكل الدولية، أكد لوكاشينكو، أنه يقيّمها و"بكل بساطة: لا يمكن حل مشكلة واحدة في العالم اليوم بدون مشاركة الصين".ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية، عن لوكاشينكو، قوله: "أصبحت الصين دولة عالمية لها سياستها العالمية الخاصة. وأنا أعلم أن شي جين بينغ، سيُدلي اليوم أو غداً ببيان أو خطاب حول الصراع في أوكرانيا. يرجى ملاحظة أن هذه خطوة غير عادية للسياسة الصينية".وأعرب لوكاشينكو عن ثقته بأنه إذا قررت الصين التعبير عن موقفها بهذه الطريقة، من على لسان المسؤول الأعلى شي جين بينغ، ولا يتم الاستماع لها، فسيكون لذلك عواقب وخيمة.وأضاف الرئيس البيلاروسي: "وإذا لم يتم الاستماع إلى هذه الرسالة التي ستأتي على لسان الزعيم الصيني من قبل أولئك الذين يتم توجهها إليهم، فسيكون لذلك عواقب وخيمة. لذا أنا أستبق ذلك، وأنصح أولئك الذين سيتم توجيه حديث شي جين بينغ إليهم، بأخذها على محمل الجد واتخاذ خطوات معينة.. سيكون هذا صوتا جادا باسم السلام في هذه المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230223/لوكاشينكو-يحذر-من-عواقب-عدم-الاستماع-لموقف-الصين-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-1073928333.html
https://sputnikarabic.ae/20230227/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, ألكسندر لوكاشينكو, معاهدة السلام, أخبار أوكرانيا
العالم, ألكسندر لوكاشينكو, معاهدة السلام, أخبار أوكرانيا
لوكاشينكو: لا سبيل لدى أوكرانيا سوى إبرام معاهدة سلام مع روسيا دون شروط مسبقة
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أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه لا سبيل أمام أوكرانيا لحل النزاع، سوى إبرام معاهدة سلام مع روسيا دون شروط مسبقة.
مينسك– سبوتنيك. وقال لوكاشينكو، في مقابلة مع وسائل إعلام صينية بثتها قناة "بيلاروس 1"، اليوم الاثنين، إن "أوكرانيا يجب أن تعي هذا.. لا توجد طريقة أخرى سوى إبرام معاهدة سلام الآن. بدون شروط مسبقة".
وكان لوكاشينكو، أعلن الخميس الماضي، أنه إذا لم يتم الاستماع إلى موقف الصين بشأن الصراع في أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام صينية، وردا على سؤال حول دور الصين في حل المشاكل الدولية، أكد لوكاشينكو، أنه يقيّمها و"بكل بساطة: لا يمكن حل مشكلة واحدة في العالم اليوم بدون مشاركة الصين".
ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية، عن لوكاشينكو، قوله: "أصبحت الصين دولة عالمية لها سياستها العالمية الخاصة. وأنا أعلم أن شي جين بينغ، سيُدلي اليوم أو غداً ببيان أو خطاب حول الصراع في أوكرانيا. يرجى ملاحظة أن هذه خطوة غير عادية للسياسة الصينية".
وأعرب لوكاشينكو عن ثقته بأنه إذا قررت الصين التعبير عن موقفها بهذه الطريقة، من على لسان المسؤول الأعلى شي جين بينغ، ولا يتم الاستماع لها، فسيكون لذلك عواقب وخيمة.
وأضاف الرئيس البيلاروسي: "وإذا لم يتم الاستماع إلى هذه الرسالة التي ستأتي على لسان الزعيم الصيني من قبل أولئك الذين يتم توجهها إليهم، فسيكون لذلك عواقب وخيمة. لذا أنا أستبق ذلك، وأنصح أولئك الذين سيتم توجيه حديث شي جين بينغ إليهم، بأخذها على محمل الجد واتخاذ خطوات معينة.. سيكون هذا صوتا جادا باسم السلام في هذه المنطقة".