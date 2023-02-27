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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230227/لوكاشينكو-يدعو-قوات-الأمن-إلى-الاستعداد-للتحرك-على-حدود-بيلاروسيا-مع-أوكرانيا-1074101403.html
لوكاشينكو يدعو قوات الأمن إلى الاستعداد للتحرك على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا
لوكاشينكو يدعو قوات الأمن إلى الاستعداد للتحرك على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا
دعا الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قوات الأمن إلى الاستعداد للتحرك على الحدود مع أوكرانيا. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T15:03+0000
2023-02-27T15:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال لوكاشينكو في اجتماع مع القيادة العسكرية، اليوم الاثنين: "هذه هي الشرطة، هذه هي كي جي بي، هذا هو الجيش. نحن جميعا يتوجب علينا رؤية أي عدوان بسيط ضد دولتنا على حدود بلدنا من أجل اتخاذ إجراءات الرد المناسبة".هذا وأعلن مجلس الأمن البيلاروسي، في وقت سابق، أن الجمهورية جاهزة لمواجهة أي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا.صرح بافيل مورافييكو، النائب الأول لوزير الخارجية في مجلس الأمن في بيلاروسيا لقناة "إس تي في": "باختصار، نحن مستعدون لأية أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا".وتابع: "نرى جميع الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات غير الملائمة، عندما تطلق هذه التشكيلات غير المفهومة التي تم إنشاؤها على أراضي أوكرانيا النار باتجاه حدودنا، وتنتهك تخومنا الحدودية، وتستفزنا بكل طريقة ممكنة".وأضاف: "هناك تواصل من خلال حرس الحدود، ولكن للأسف، لا يعطي نتائج إيجابية دائما، لقد تحدثنا عبر الخط العسكري، وحتى الآن دون أي نتيجة، واليوم نحن مستعدون لوقف أي استفزاز وأي تهديد إرهابي يمكن أن يتسبب في أي ضرر لدولتنا وشعبنا على الأرض بغض النظر عن مصدره".وكشف مورافييكو أن "التدريبات الدفاعية الإقليمية من المخطط إجراؤها في الربع الأول من عام 2023".
https://sputnikarabic.ae/20230115/بيلاروسيا-تعلن-تأهبها-لأي-استفزاز-أوكراني-1072315814.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, استعداد, استعدادات على الحدود, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, استعداد, استعدادات على الحدود, أخبار أوكرانيا

لوكاشينكو يدعو قوات الأمن إلى الاستعداد للتحرك على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا

15:03 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 15:06 GMT 27.02.2023)
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
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دعا الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قوات الأمن إلى الاستعداد للتحرك على الحدود مع أوكرانيا.
وقال لوكاشينكو في اجتماع مع القيادة العسكرية، اليوم الاثنين: "هذه هي الشرطة، هذه هي كي جي بي، هذا هو الجيش. نحن جميعا يتوجب علينا رؤية أي عدوان بسيط ضد دولتنا على حدود بلدنا من أجل اتخاذ إجراءات الرد المناسبة".
كما طالب بـ "أشد درجات الانضباط" في جميع الوحدات العسكرية.
هذا وأعلن مجلس الأمن البيلاروسي، في وقت سابق، أن الجمهورية جاهزة لمواجهة أي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا.
صرح بافيل مورافييكو، النائب الأول لوزير الخارجية في مجلس الأمن في بيلاروسيا لقناة "إس تي في": "باختصار، نحن مستعدون لأية أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا".
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
بيلاروسيا تعلن تأهبها لأي "استفزاز" أوكراني
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وتابع: "نرى جميع الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات غير الملائمة، عندما تطلق هذه التشكيلات غير المفهومة التي تم إنشاؤها على أراضي أوكرانيا النار باتجاه حدودنا، وتنتهك تخومنا الحدودية، وتستفزنا بكل طريقة ممكنة".
وأضاف: "هناك تواصل من خلال حرس الحدود، ولكن للأسف، لا يعطي نتائج إيجابية دائما، لقد تحدثنا عبر الخط العسكري، وحتى الآن دون أي نتيجة، واليوم نحن مستعدون لوقف أي استفزاز وأي تهديد إرهابي يمكن أن يتسبب في أي ضرر لدولتنا وشعبنا على الأرض بغض النظر عن مصدره".
وكشف مورافييكو أن "التدريبات الدفاعية الإقليمية من المخطط إجراؤها في الربع الأول من عام 2023".
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