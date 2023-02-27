https://sputnikarabic.ae/20230227/لوكاشينكو-يدعو-قوات-الأمن-إلى-الاستعداد-للتحرك-على-حدود-بيلاروسيا-مع-أوكرانيا-1074101403.html

لوكاشينكو يدعو قوات الأمن إلى الاستعداد للتحرك على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا

لوكاشينكو يدعو قوات الأمن إلى الاستعداد للتحرك على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا

دعا الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قوات الأمن إلى الاستعداد للتحرك على الحدود مع أوكرانيا. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T15:03+0000

2023-02-27T15:03+0000

2023-02-27T15:06+0000

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وقال لوكاشينكو في اجتماع مع القيادة العسكرية، اليوم الاثنين: "هذه هي الشرطة، هذه هي كي جي بي، هذا هو الجيش. نحن جميعا يتوجب علينا رؤية أي عدوان بسيط ضد دولتنا على حدود بلدنا من أجل اتخاذ إجراءات الرد المناسبة".هذا وأعلن مجلس الأمن البيلاروسي، في وقت سابق، أن الجمهورية جاهزة لمواجهة أي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا.صرح بافيل مورافييكو، النائب الأول لوزير الخارجية في مجلس الأمن في بيلاروسيا لقناة "إس تي في": "باختصار، نحن مستعدون لأية أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا".وتابع: "نرى جميع الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات غير الملائمة، عندما تطلق هذه التشكيلات غير المفهومة التي تم إنشاؤها على أراضي أوكرانيا النار باتجاه حدودنا، وتنتهك تخومنا الحدودية، وتستفزنا بكل طريقة ممكنة".وأضاف: "هناك تواصل من خلال حرس الحدود، ولكن للأسف، لا يعطي نتائج إيجابية دائما، لقد تحدثنا عبر الخط العسكري، وحتى الآن دون أي نتيجة، واليوم نحن مستعدون لوقف أي استفزاز وأي تهديد إرهابي يمكن أن يتسبب في أي ضرر لدولتنا وشعبنا على الأرض بغض النظر عن مصدره".وكشف مورافييكو أن "التدريبات الدفاعية الإقليمية من المخطط إجراؤها في الربع الأول من عام 2023".

https://sputnikarabic.ae/20230115/بيلاروسيا-تعلن-تأهبها-لأي-استفزاز-أوكراني-1072315814.html

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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, استعداد, استعدادات على الحدود, أخبار أوكرانيا