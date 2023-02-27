https://sputnikarabic.ae/20230227/مركز-المصالحة-وصول-ثلاث-طائرات-إماراتية-تقل-مساعدات-إنسانية-لسوريا-إلى-حميميم-في-26-فبراير-1074112860.html
مركز المصالحة: وصول ثلاث طائرات إماراتية تقل مساعدات إنسانية لسوريا إلى حميميم في 26 فبراير
مركز المصالحة: وصول ثلاث طائرات إماراتية تقل مساعدات إنسانية لسوريا إلى حميميم في 26 فبراير
أعلن مركز المصالحة في سوريا وصول 6 طائرات شحن إلى سوريا قادمة من الإمارات في 26 شباط/فبراير الجاري، ثلاث منها إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T19:41+0000
2023-02-27T19:41+0000
2023-02-27T19:41+0000
أخبار سوريا اليوم
حميميم
مساعدة
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073754381_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_45c3139f417534ce9778599f0133bb2e.jpg
وقال العميد البحري أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "بمساعدة مجموعة القوات (القوات) الروسية وفي إطار التعاون الدولي، يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية من الدول الأخرى. وصلت أمس ست طائرات شحن إلى سوريا قادمة من الإمارات العربية المتحدة، ثلاث منها إلى قاعدة حميميم الجوية".ويضيف أنه منذ 7 شباط / فبراير، وصلت 198 طائرة بمساعدات إنسانية إلى سوريا من 19 دولة، هبطت منها 73 طائرة في قاعدة جوية روسية.يشار إلى أنه تم تسليم 826.1 طنا من البضائع الإنسانية من روسيا إلى سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230221/9-طائرات-روسية-محملة-بالمساعدات-وصلت-إلى-سوريا-منذ-وقوع-الزلزال--1073811245.html
حميميم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073754381_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_41cc6f0111f0d3eb5b7671cb79bec780.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, حميميم, مساعدة, زلزال
أخبار سوريا اليوم, حميميم, مساعدة, زلزال
مركز المصالحة: وصول ثلاث طائرات إماراتية تقل مساعدات إنسانية لسوريا إلى حميميم في 26 فبراير
تابعنا عبر
أعلن مركز المصالحة في سوريا وصول 6 طائرات شحن إلى سوريا قادمة من الإمارات في 26 شباط/فبراير الجاري، ثلاث منها إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية.
وقال العميد البحري أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "بمساعدة مجموعة القوات (القوات) الروسية وفي إطار التعاون الدولي، يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية من الدول الأخرى. وصلت أمس ست طائرات شحن إلى سوريا قادمة من الإمارات العربية المتحدة، ثلاث منها إلى قاعدة حميميم الجوية".
ويضيف أنه منذ 7 شباط / فبراير، وصلت 198 طائرة بمساعدات إنسانية إلى سوريا من 19 دولة، هبطت منها 73 طائرة في قاعدة جوية روسية.
يشار إلى أنه تم تسليم 826.1 طنا من البضائع الإنسانية من روسيا إلى سوريا.