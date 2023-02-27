عربي
https://sputnikarabic.ae/20230227/مركز-المصالحة-وصول-ثلاث-طائرات-إماراتية-تقل-مساعدات-إنسانية-لسوريا-إلى-حميميم-في-26-فبراير-1074112860.html
مركز المصالحة: وصول ثلاث طائرات إماراتية تقل مساعدات إنسانية لسوريا إلى حميميم في 26 فبراير
مركز المصالحة: وصول ثلاث طائرات إماراتية تقل مساعدات إنسانية لسوريا إلى حميميم في 26 فبراير
أعلن مركز المصالحة في سوريا وصول 6 طائرات شحن إلى سوريا قادمة من الإمارات في 26 شباط/فبراير الجاري، ثلاث منها إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T19:41+0000
2023-02-27T19:41+0000
أخبار سوريا اليوم
حميميم
مساعدة
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073754381_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_45c3139f417534ce9778599f0133bb2e.jpg
وقال العميد البحري أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "بمساعدة مجموعة القوات (القوات) الروسية وفي إطار التعاون الدولي، يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية من الدول الأخرى. وصلت أمس ست طائرات شحن إلى سوريا قادمة من الإمارات العربية المتحدة، ثلاث منها إلى قاعدة حميميم الجوية".ويضيف أنه منذ 7 شباط / فبراير، وصلت 198 طائرة بمساعدات إنسانية إلى سوريا من 19 دولة، هبطت منها 73 طائرة في قاعدة جوية روسية.يشار إلى أنه تم تسليم 826.1 طنا من البضائع الإنسانية من روسيا إلى سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230221/9-طائرات-روسية-محملة-بالمساعدات-وصلت-إلى-سوريا-منذ-وقوع-الزلزال--1073811245.html
حميميم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073754381_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_41cc6f0111f0d3eb5b7671cb79bec780.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, حميميم, مساعدة, زلزال
أخبار سوريا اليوم, حميميم, مساعدة, زلزال

مركز المصالحة: وصول ثلاث طائرات إماراتية تقل مساعدات إنسانية لسوريا إلى حميميم في 26 فبراير

19:41 GMT 27.02.2023
© Photo / Avangardمسادعات إنسانية من روسيا، من بينها مساعدات فريق عمل "سبوتنيك"، تصل حميميم في سوريا
مسادعات إنسانية من روسيا، من بينها مساعدات فريق عمل سبوتنيك، تصل حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Photo / Avangard
تابعنا عبرTelegram
أعلن مركز المصالحة في سوريا وصول 6 طائرات شحن إلى سوريا قادمة من الإمارات في 26 شباط/فبراير الجاري، ثلاث منها إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية.
وقال العميد البحري أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "بمساعدة مجموعة القوات (القوات) الروسية وفي إطار التعاون الدولي، يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية من الدول الأخرى. وصلت أمس ست طائرات شحن إلى سوريا قادمة من الإمارات العربية المتحدة، ثلاث منها إلى قاعدة حميميم الجوية".
(جيش الشباب الروسي) يوزع مساعدات إغاثية على متضرري الزلزال بريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
9 طائرات روسية محملة بالمساعدات وصلت إلى سوريا منذ وقوع الزلزال
21 فبراير, 09:04 GMT
ويضيف أنه منذ 7 شباط / فبراير، وصلت 198 طائرة بمساعدات إنسانية إلى سوريا من 19 دولة، هبطت منها 73 طائرة في قاعدة جوية روسية.
يشار إلى أنه تم تسليم 826.1 طنا من البضائع الإنسانية من روسيا إلى سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала