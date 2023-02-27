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https://sputnikarabic.ae/20230227/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-والأمم-المتحدة-تطلبان-ضمانات-غربية-لتصدير-المنتجات-الغذائية-الروسية-1074050190.html
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا والأمم المتحدة تطلبان ضمانات غربية لتصدير المنتجات الغذائية الروسية
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا والأمم المتحدة تطلبان ضمانات غربية لتصدير المنتجات الغذائية الروسية
صرح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن تركيا والأمم المتحدة تعملان من أجل الحصول على ضمانات موثوقة من الغرب لتصدير المنتجات الغذائية الروسية إلى السوق العالمية. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T05:01+0000
2023-02-27T05:01+0000
العالم
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وقال مصدر مطلع على المفاوضات لـ"سبوتنيك": "نعم نريد الحصول على ضمانات من الدول الغربية بألا تكون هناك عوائق أمام تصدير المنتجات الغذائية والأمونيا من روسيا".وأضاف المصدر قائلا "في الوقت الحالي هناك عقبات تتعلق بالخدمات اللوجستية، والتأمين، والدفع. نود الحصول على ضمانات موثوقة من الدول الغربية، وأن يتم الإعلان عن ذلك، وهذا بالطبع سيساعد على عمل مبادرة البحر الأسود للحبوب بشكل سلس".وفي 22 يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230227/مصدر-لـ-سبوتنيك-مسألة-إعادة-تمديد-صفقة-الحبوب-لم-تناقش-بعد-1074049875.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا والأمم المتحدة تطلبان ضمانات غربية لتصدير المنتجات الغذائية الروسية

05:01 GMT 27.02.2023
© Sputnik . Burcu Okutanمركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022
مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . Burcu Okutan
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صرح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن تركيا والأمم المتحدة تعملان من أجل الحصول على ضمانات موثوقة من الغرب لتصدير المنتجات الغذائية الروسية إلى السوق العالمية.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات لـ"سبوتنيك": "نعم نريد الحصول على ضمانات من الدول الغربية بألا تكون هناك عوائق أمام تصدير المنتجات الغذائية والأمونيا من روسيا".
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ "سبوتنيك": مسألة إعادة تمديد "صفقة الحبوب" لم تناقش بعد
04:12 GMT
وأضاف المصدر قائلا "في الوقت الحالي هناك عقبات تتعلق بالخدمات اللوجستية، والتأمين، والدفع. نود الحصول على ضمانات موثوقة من الدول الغربية، وأن يتم الإعلان عن ذلك، وهذا بالطبع سيساعد على عمل مبادرة البحر الأسود للحبوب بشكل سلس".
وفي 22 يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
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