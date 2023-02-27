عربي
Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230227/مصدر-لـ-سبوتنيك-مسألة-إعادة-تمديد-صفقة-الحبوب-لم-تناقش-بعد-1074049875.html
مصدر لـ "سبوتنيك": مسألة إعادة تمديد "صفقة الحبوب" لم تناقش بعد
مصدر لـ "سبوتنيك": مسألة إعادة تمديد "صفقة الحبوب" لم تناقش بعد
قال مصدر مطلع على مفاوضات صفقة الحبوب لوكالة "سبوتنيك"، إنه لم تتم مناقشة التواريخ المحددة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، والمعروفة باسم "صفقة الحبوب"، حتى... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T04:12+0000
2023-02-27T04:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
البحر الأسود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/04/1070816686_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_dc19cc86b5ee94c12975d10fb1b00000.jpg
تم تجديد صفقة الحبوب، التي كان من المقرر أن تنتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لمدة 120 يوما أخرى ومن المقرر الآن أن تنتهي في 18 مارس/آذار المقبل.وتعليقًا على رغبة كييف في تمديد الاتفاقية لمدة عام، قال المصدر، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن التوقيت".وأضاف، "أكرر، لسنا في تلك المرحلة الآن. هذه مبادرات مختلفة أعرب عنها الطرفان. كل شيء سيتقرر على طاولة المفاوضات بعد مناقشة كل التفاصيل والخلافات".
https://sputnikarabic.ae/20230224/بوتين-وأردوغان-يناقشان-هاتفيا-الموقف-بشأن-أوكرانيا-وتنفيذ-صفقة-الحبوب-1073972994.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/04/1070816686_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_fa85098f43ea666e52920ef49c5dd199.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, البحر الأسود
أخبار أوكرانيا, روسيا, البحر الأسود

مصدر لـ "سبوتنيك": مسألة إعادة تمديد "صفقة الحبوب" لم تناقش بعد

04:12 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEسفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
تابعنا عبرTelegram
قال مصدر مطلع على مفاوضات صفقة الحبوب لوكالة "سبوتنيك"، إنه لم تتم مناقشة التواريخ المحددة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، والمعروفة باسم "صفقة الحبوب"، حتى الآن، إذ لا تزال هناك خيارات مختلفة مطروحة على الطاولة".
تم تجديد صفقة الحبوب، التي كان من المقرر أن تنتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لمدة 120 يوما أخرى ومن المقرر الآن أن تنتهي في 18 مارس/آذار المقبل.
وقال المصدر عندما سئل عن التمديد المحتمل لصفقة الحبوب، "لا، لم تتم مناقشة تواريخ محددة بعد، هناك خيارات مختلفة. الآن تجري عملية معقدة للغاية، ومناقشة تفاصيل آلية العمل الإضافية".
وتعليقًا على رغبة كييف في تمديد الاتفاقية لمدة عام، قال المصدر، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن التوقيت".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا الموقف بشأن أوكرانيا وتنفيذ صفقة الحبوب
24 فبراير, 19:20 GMT
وأضاف، "أكرر، لسنا في تلك المرحلة الآن. هذه مبادرات مختلفة أعرب عنها الطرفان. كل شيء سيتقرر على طاولة المفاوضات بعد مناقشة كل التفاصيل والخلافات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала