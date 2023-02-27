https://sputnikarabic.ae/20230227/مصرع-شخص-وإصابة-69-آخرين-جراء-زلزال-ضرب-ولاية-ملاطية-جنوب-شرقي-تركيا-1074114737.html
مصرع شخص وإصابة 69 آخرين جراء زلزال ضرب ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا
مصرع شخص وإصابة 69 آخرين جراء زلزال ضرب ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا
أعلنت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث التركية، مصرع شخص وإصابة 69 آخرين جراء زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب ولاية ملاطية جنوب شرقي البلاد. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T20:49+0000
2023-02-27T20:49+0000
2023-02-27T20:49+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073590360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ec2c320aae0e2940e6d366d51655ec8.jpg
أنطاكيا – سبوتنيك. وأكدت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن الزلزال تسبب بانهيار 29 مبنى في المنطقة، وأن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 7 بنايات.وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" إن الزلزال "وقع أثناء نقل بعض المواطنين أثاث منازلهم المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب الولاية في وقت سابق".كما أشارت المصادر المحلية إلى أن بعض المواطنين كانوا مقيمين في المنازل المتضررة أثناء وقوع الزلزال، مضيفة أن أحد المباني انهار على سيارات كانت أمامه وبداخلها عدد من المواطنين، وفرق البحث والإنقاذ تعمل على إنقاذهم.كانت مناطق متفرقة من جنوبي تركيا قد تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال، بالإضافة إلى مصرع وإصابة عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف، في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230227/البنك-الدولي-يقدر-خسائر-تركيا-جراء-الزلزال-المدمر-بأكثر-من-34-مليار-دولار-1074103281.html
https://sputnikarabic.ae/20230227/الجزائر-نقف-إلى-جانب-تركيا-لمحو-آثار-الزلزال-1074053029.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073590360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca5884f172845b6fcee3b01cd91414e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
مصرع شخص وإصابة 69 آخرين جراء زلزال ضرب ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا
تابعنا عبر
أعلنت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث التركية، مصرع شخص وإصابة 69 آخرين جراء زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب ولاية ملاطية جنوب شرقي البلاد.
أنطاكيا – سبوتنيك
. وأكدت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن الزلزال تسبب بانهيار 29 مبنى في المنطقة، وأن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 7 بنايات.
وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" إن الزلزال "وقع أثناء نقل بعض المواطنين أثاث منازلهم المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب الولاية في وقت سابق".
كما أشارت المصادر المحلية إلى أن بعض المواطنين كانوا مقيمين في المنازل المتضررة أثناء وقوع الزلزال
، مضيفة أن أحد المباني انهار على سيارات كانت أمامه وبداخلها عدد من المواطنين، وفرق البحث والإنقاذ تعمل على إنقاذهم.
كانت مناطق متفرقة من جنوبي تركيا قد تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال
إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال، بالإضافة إلى مصرع وإصابة عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف، في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية
العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.