https://sputnikarabic.ae/20230227/مصر-وقطر-توقعان-اتفاقية-لمنع-الازدواج-الضريبي-على-الدخل-1074087747.html

مصر وقطر توقعان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي على الدخل

مصر وقطر توقعان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي على الدخل

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، عن توقيعه اتفاقية حكومية مع قطر، في مجال إزالة الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T12:26+0000

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ويأتي توقيع الاتفاقية، على هامش زيارة أجراها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى الدوحة، ولقائه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.و"تضمنت الاتفاقية أحكاما تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب كلتا الدولتين، لمنع الازدواج الضريبي، وذلك فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولي البحري والجوي، وكذا المشروعات المشتركة، فضلا عن أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.كما حددت الاتفاقية "القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبي، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، كما تم التأكيد على قيام السلطة المختصة في كلا البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ومن ذلك تبادل المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، بما يُسهم في تحقيق الحوكمة".وأضاف البيان المصري أن الاتفاقية "تأتي ترجمة لرغبة مصر وقطر في تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك سعيا من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة".ولفت البيان كذلك إلى أن هذه الاتفاقية "تتسق مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزا للاستثمارات، وجذبا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية".

https://sputnikarabic.ae/20220914/الرئاسة-المصرية-أمير-قطر-يعرب-للرئيس-السيسي-عن-تقديره-لجهود-مصر-الداعمة-للشأن-العربي-والخليجي-1067710403.html

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