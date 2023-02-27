https://sputnikarabic.ae/20230227/ميسي-يتوج-بجائزة-الفيفا-لأفضل-لاعب-في-العالم-1074115678.html
ميسي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم
ميسي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم
توج قائد المنتخب الأرجنتيني، ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، بجائزة الفيفا لأفضل لاعب لموسم 2022. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T22:13+0000
2023-02-27T22:13+0000
2023-02-27T22:37+0000
أخبار ميسي
جائزة أفضل لاعب
أفضل لاعب في العالم
منتخب الأرجنتين
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أقيم حفل الجائزة، اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، وسلم الجوائز رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.وحصدت جائزة أفضل لاعبة لعام 2022، أليكسا بوتياس، لاعبة برشلونة الإسباني.وفاز مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني بجائزة أفضل مدرب. فيما حصلت سارينا فيخمان مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات، على جائزة أفضل مدربة عن النساء.وتوج هدف مارتشين أوليكسي، اللاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي سجل هدفا رائعا بقدم واحدة بجائزة بوشكاش لأفضل هدف.أما جائزة أفضل حارس مرمى فحصدها الأرجنتيني إميليانو مارتينيز، وتوجت السويسرية ماري إيربس، حارسة مرمى مانشستر يونايتد كأفضل حارسة مرمى.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ميسي, جائزة أفضل لاعب, أفضل لاعب في العالم, منتخب الأرجنتين
أخبار ميسي, جائزة أفضل لاعب, أفضل لاعب في العالم, منتخب الأرجنتين
ميسي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم
22:13 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 22:37 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
توج قائد المنتخب الأرجنتيني، ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، بجائزة الفيفا لأفضل لاعب لموسم 2022.
أقيم حفل الجائزة، اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس
، وسلم الجوائز رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.
وحصدت جائزة أفضل لاعبة لعام 2022، أليكسا بوتياس، لاعبة برشلونة الإسباني.
وفاز مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني بجائزة أفضل مدرب
. فيما حصلت سارينا فيخمان مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات، على جائزة أفضل مدربة عن النساء.
وتوج هدف مارتشين أوليكسي، اللاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي سجل هدفا رائعا بقدم واحدة بجائزة بوشكاش لأفضل هدف.
أما جائزة أفضل حارس مرمى فحصدها الأرجنتيني إميليانو مارتينيز، وتوجت السويسرية ماري إيربس، حارسة مرمى مانشستر يونايتد كأفضل حارسة مرمى.