https://sputnikarabic.ae/20230227/هروب-جريء-لزعيم-مافيا-من-أشد-السجون-حراسة-في-إيطاليا-رغم-ظهوره-بكاميرا-المراقبة-1074063766.html
هروب "جريء" لزعيم مافيا من أشد السجون حراسة في إيطاليا... رغم ظهوره بكاميرا المراقبة
هروب "جريء" لزعيم مافيا من أشد السجون حراسة في إيطاليا... رغم ظهوره بكاميرا المراقبة
تمكن زعيم مافيا من الهروب من سجن شديد الحراسة في إيطاليا، في واقعة أثارت جدلا كبيرا، ذلك أنه ظهر في كاميرات المراقبة خلال هروبه. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T09:47+0000
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وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، هرب ماركو رادوانو، البالغ من العمر 40 عاما، من سجن "باديو إيه كاروس" شديد الحراسة في سردينيا بإيطاليا، من خلال هبوطه من نافذة بمساعدة ملاءات معقودة، والتسلق فوق جدار.ومما ساعد في نجاح الهروب، غياب الموظفين المسؤولين عن متابعة كاميرات المراقبة، لأنه لم يكن أحد يراقب لقطات كاميرات المراقبة الحية بينما كان يهبط السجين من ارتفاع طابقين وينطلق نحو الجدار الخارجي للسجن.وقال ضابط للصحفيين إن التخفيضات في العمالة تعني أنَّ نحو 50 موظفا يتولون حراسة 180 سجينا.واعتُقل ماركو عام 2018 وسُجِن 18 عاما بتهمة تهريب المخدرات، بينما كان لا يزال يواجه المحاكمة بجريمة قتل، وكان شخصية بارزة في العصابات المتورطة في المخدرات والابتزاز في شبه جزيرة غارغانو في بوليا بإيطاليا.واشتهر بحراسة مخزونه الشخصي من البنادق بأفعى قاتلة، ويُشتبَه في مشاركته في حرب دامية بين العشائر.
https://sputnikarabic.ae/20221016/بسبب-تهديدات-المافيا-ولية-عهد-هولندا-محبوسة-في-القصر-تحت-حراسة-مشددة-1069096697.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا
العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا
هروب "جريء" لزعيم مافيا من أشد السجون حراسة في إيطاليا... رغم ظهوره بكاميرا المراقبة
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تمكن زعيم مافيا من الهروب من سجن شديد الحراسة في إيطاليا، في واقعة أثارت جدلا كبيرا، ذلك أنه ظهر في كاميرات المراقبة خلال هروبه.
وبحسب صحيفة "ذا تايمز
" البريطانية، هرب ماركو رادوانو، البالغ من العمر 40 عاما، من سجن "باديو إيه كاروس" شديد الحراسة في سردينيا بإيطاليا، من خلال هبوطه من نافذة بمساعدة ملاءات معقودة، والتسلق فوق جدار.
ومما ساعد في نجاح الهروب، غياب الموظفين المسؤولين عن متابعة كاميرات المراقبة، لأنه لم يكن أحد يراقب لقطات كاميرات المراقبة الحية بينما كان يهبط السجين من ارتفاع طابقين وينطلق نحو الجدار الخارجي للسجن.
16 أكتوبر 2022, 16:05 GMT
وقال جيوفاني فيلا، رئيس فرع سردينيا للاتحاد الوطني للأمن والاتحاد الإيطالي لنقابات العمال، إن هذا الهروب "حدث من أحد أكثر السجون أمانا في إيطاليا بسبب نقص الموظفين" واصفا إياه بالهروب الجريء.
وقال ضابط للصحفيين إن التخفيضات في العمالة تعني أنَّ نحو 50 موظفا يتولون حراسة 180 سجينا.
واعتُقل ماركو عام 2018 وسُجِن 18 عاما بتهمة تهريب المخدرات، بينما كان لا يزال يواجه المحاكمة بجريمة قتل، وكان شخصية بارزة في العصابات المتورطة في المخدرات والابتزاز في شبه جزيرة غارغانو في بوليا بإيطاليا.
واشتهر بحراسة مخزونه الشخصي من البنادق بأفعى قاتلة، ويُشتبَه في مشاركته في حرب دامية بين العشائر.