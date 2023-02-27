https://sputnikarabic.ae/20230227/وزير-الخارجية-الإيراني-إذا-تصرف-الأمريكيون-بواقعية-فسوف-نتوصل-إلى-اتفاق-خلال-فترة-قصيرة-1074064158.html

وزير الخارجية الإيراني: إذا تصرف الأمريكيون بواقعية فسوف نتوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة

وزير الخارجية الإيراني: إذا تصرف الأمريكيون بواقعية فسوف نتوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن إيران لم تنأ بنفسها عن المفاوضات، التي تهدف إلى إحياء اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، المعروف باسم... 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T09:55+0000

2023-02-27T09:55+0000

2023-02-27T09:56+0000

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وأضاف في مقابلة مع قناة "العالم"، أمس الأحد، أن "نجاح المحادثات سيعتمد على الطريقة التي يتعامل بها الأمريكيون مع القضية في المستقبل"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وتابع مشددا:وأصرّ وزير الخارجية الإيراني، على ضرورة مراعاة الخطوط الحمراء الإيرانية في المحادثات، مضيفا أنه "إذا عادت جميع الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة إلى احترام التزاماتهم بموجب الاتفاق، فإن إيران ستتصرف وفقا لذلك".جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، المتلفزة بعد زيارة أجراها للعراق الأسبوع الماضي، حيث ناقش قضايا مختلفة مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، بما في ذلك جهود العراق للوساطة بين إيران وأمريكا خلال محادثات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230224/كنعاني-لـسبوتنيك-دول-في-المنطقة-اقترحت-الوساطة-من-أجل-عودة-الأطراف-إلى-الاتفاق-النووي-1073954479.html

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