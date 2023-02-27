https://sputnikarabic.ae/20230227/وزير-الخارجية-الإيراني-علاقاتنا-مع-مصر-والأردن-ستشهد-تطورا-في-الفترة-المقبلة-1074105288.html

وزير الخارجية الإيراني: علاقاتنا مع مصر والأردن ستشهد تطورا في الفترة المقبلة

وزير الخارجية الإيراني: علاقاتنا مع مصر والأردن ستشهد تطورا في الفترة المقبلة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "علاقات إيران مع الأردن ومصر ستشهد تطورا في الفترة المقبلة". 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T16:56+0000

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2023-02-27T16:56+0000

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وقال عبد اللهيان، في تصريحات مع صحيفة "الوفاق" الإيرانية، إن "للجمهوریة الإسلامیة رؤیة إیجابیة بأنه من خلال وجود تعاون مستمر مع دول الجوار ودول المنطقة سنرى في المستقبل انفتاحاً أکبر، ورفع سوء الفهم وتنمیة العلاقات وتعزیزها مع دول منها مصر والأردن".وأعرب عن اعتقاده بأنه "تم فتح صفحة جدیدة في العلاقات بین إیران ودول المنطقة وهذا یأتي في إطار سیاسة إیران الخارجیة في حكومة رئیسي"، مؤكدا أن دول وحكومات المنطقة قد تلقت هذه الرسالة بشكل جید.وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، كشف في يونيو/ حزيران من العام الماضي، عن بدء حوارات في بغداد بين الأردن وإيران، ومصر وإيران، مؤكدا أن بلاده "طرحت تحويل الحوار بين الرياض وطهران إلى حوار معلن".وقال فؤاد حسين، في تصريحات مع قناة "العربية"، إن "سياسة العراق الخارجية نجحت وهناك دعم كبير من دول كثيرة"، مشيرا إلى أن العلاقات مع السعودية جيدة جدا وفي تطور مستمر. ورحبت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، بتصريحات رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، مؤكدة أن "هناك مجالاً لتعزيز التعاون بين إيران والأردن".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، "رؤيتنا للأردن كدولة مسلمة إيجابية، وأعتقد أن هناك أساسا لتعزيز التعاون في كل من القضايا الثنائية والإقليمية، وأن البلدين لديهما قدرات جيدة في هذا المجال"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف كنعاني: "نحن ننظر إلى تصريحات رئيس الوزراء الأردني بحسن نية. نتمنى أنه مع النوايا الحسنة التي تم التعبير عنها مع استمرار المحادثات، سنعمل على تحسين العلاقات بين طهران وعمان إلى المستوى الذي يليق بالبلدين الإسلاميين".وبشأن المحادثات مع مصر، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "هناك تواصلا دبلوماسيا مباشرا بين البلدين وأن المحادثات الرسمية الدبلوماسية جعلتهما بغنى عن الوسيط"، مؤكدا أن البلدين شهدا تعاونا بنّاء خلال السنوات الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20220713/إيران-تتحدث-عن-المفاوضات-مع-مصر-والسعودية-وتكشف-موقفها-من-تصريحات-رئيس-الوزراء-الأردني-1065017554.html

https://sputnikarabic.ae/20220630/العراق-يكشف-عن-بدء-حوارات-في-بغداد-بين-الأردن-وإيران-ومصر-وإيران-1064454780.html

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