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https://sputnikarabic.ae/20230227/وزير-الخارجية-المصري-يلتقي-بنظيره-التركي-في-أضنة-ويعزي-بضحايا-الزلزال--1074068169.html
وزير الخارجية المصري يلتقي بنظيره التركي في أضنة ويعزي بضحايا الزلزال
وزير الخارجية المصري يلتقي بنظيره التركي في أضنة ويعزي بضحايا الزلزال
استقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، نظيره المصري سامح شكري في مدينة أضنة جنوبي البلاد. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T10:50+0000
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القاهرة - سبوتنيك. نشرت وزارة الخارجية المصرية صورًا من لقاء الوزيرين، وقالت إن "شكري وصل أضنة والتقى مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وقدم تعازيه في ضحايا الزلزال".وأضافت تغريدة الوزارة على تويتر، أن شكري أكد "تضامن القيادة والحكومة والشعب في مصر مع تركيا، واستمرار المساعدات لدعم تركيا وشعبها الشقيق".ياتي ذلك بعد زيارة أجراها الوزير المصري إلى سوريا، حيث سلّم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، في العاصمة السورية دمشق: "سلمنا الرئيس الأسد رسالة الرئيس السيسي التي تعبر عن تضامن ومواساة الشعب والقيادة المصرية واستعداد مصر إلى تقديم الدعم لتجاوز تداعيات الزلزال".
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وزير الخارجية المصري يلتقي بنظيره التركي في أضنة ويعزي بضحايا الزلزال

10:50 GMT 27.02.2023
© AP Photo / Amr Nabil, Fileوزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Amr Nabil, File
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استقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، نظيره المصري سامح شكري في مدينة أضنة جنوبي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. نشرت وزارة الخارجية المصرية صورًا من لقاء الوزيرين، وقالت إن "شكري وصل أضنة والتقى مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وقدم تعازيه في ضحايا الزلزال".
وأضافت تغريدة الوزارة على تويتر، أن شكري أكد "تضامن القيادة والحكومة والشعب في مصر مع تركيا، واستمرار المساعدات لدعم تركيا وشعبها الشقيق".
ياتي ذلك بعد زيارة أجراها الوزير المصري إلى سوريا، حيث سلّم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، في العاصمة السورية دمشق: "سلمنا الرئيس الأسد رسالة الرئيس السيسي التي تعبر عن تضامن ومواساة الشعب والقيادة المصرية واستعداد مصر إلى تقديم الدعم لتجاوز تداعيات الزلزال".
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