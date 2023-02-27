https://sputnikarabic.ae/20230227/وزير-الخارجية-الهنغاري-لـ-سبوتنيك-يجب-اعتبار-الهجوم-على-التيار-الشمالي-عملا-إرهابيا-1074050021.html
وزير الخارجية الهنغاري لـ "سبوتنيك": يجب اعتبار تفجير أنابيب "التيار الشمالي" عملا إرهابيا
وزير الخارجية الهنغاري لـ "سبوتنيك": يجب اعتبار تفجير أنابيب "التيار الشمالي" عملا إرهابيا
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن الهجوم على خطوط أنابيب "التيار الشمالي" يجب اعتباره عملا إرهابيا. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T04:21+0000
2023-02-27T04:21+0000
2023-02-27T04:59+0000
التيار الشمالي
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع "سبوتنيك"، "أيا كان ما حدث في خطوط أنابيب التيار الشمالي، فهو أمر فاضح، لأنه هذه هي أول مرة يتعرض فيها مرفق بنية تحتية حيوية أوروبية لهجوم - أيا كان من نفذه - فقد تعرض المرفق لهجوم".وأشار سيارتو إلى ضرورة أن تقدم الأمم المتحدة، آلية للتحقيق في الحادث. موضحا أن المنظمة الأممية قد تصبح منصة مناسبة لإجراء هذا التحقيق.وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط الجاري بشأن المعلومات الجديدة حول تفجير أنابيب الغاز "التيار الشمالي".ووقعت هجمات في 26 سبتمبر 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن
https://sputnikarabic.ae/20230222/دبلوماسي-روسي-موسكو-تنتظر-توضيحا-من-واشنطن-بخصوص-تفجيرات-نورد-ستريم-1073874931.html
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التيار الشمالي, هنغاريا, أخبار المجر, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, تفجير
التيار الشمالي, هنغاريا, أخبار المجر, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, تفجير
وزير الخارجية الهنغاري لـ "سبوتنيك": يجب اعتبار تفجير أنابيب "التيار الشمالي" عملا إرهابيا
04:21 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 04:59 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن الهجوم على خطوط أنابيب "التيار الشمالي" يجب اعتباره عملا إرهابيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع "سبوتنيك"، "أيا كان ما حدث في خطوط أنابيب التيار الشمالي، فهو أمر فاضح، لأنه هذه هي أول مرة يتعرض فيها مرفق بنية تحتية حيوية أوروبية لهجوم - أيا كان من نفذه - فقد تعرض المرفق لهجوم".
وأضاف سيارتو، "يجب اعتبار مثل هذا الهجوم هجوما إرهابيا، ونحن نؤيد إجراء تحقيق شامل وعميق ومفصل حول ما حدث".
وأشار سيارتو إلى ضرورة أن تقدم الأمم المتحدة، آلية للتحقيق في الحادث. موضحا أن المنظمة الأممية قد تصبح منصة مناسبة لإجراء هذا التحقيق.
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي
في 22 فبراير/ شباط الجاري بشأن المعلومات الجديدة حول تفجير أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
ووقعت هجمات في 26 سبتمبر 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن
"الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" هو هجوم إرهابي واضح".